Tem jogo da Champions League hoje (28/10)? Veja tabela completa da 4ª rodada da Fase de Liga 2025/26
Liverpool x Real Madrid, PSG x Bayern e Manchester City x Borussia Dortimund são os destaques; saiba horários e onde assistir todos confrontos
A UEFA definiu em sorteio, realizado no Principado de Mônaco,, em agosto, todos os jogos da Fase de Liga da Champions League 2025/26. Até o momento, foram completadas três rodadas.
Portanto, cada um dos 36 clubes já conhecem seus oito adversários em toda a etapa inicial, que vale oito vagas diretas nas oitavas de final e do 9° aa 24ª nos playoffs, um mata-mata extra.
Entre as partidas da 4ª rodada, vale destacar Liverpool x Real Madrid, em Anfield, PSG x Bayern de Munique, no Parc des Princes, e Manchester City x Borussia Dortmundo no Etihad Stadium.
A grande final será disputada na Arena Puskás, em Budapeste, na Hungria, no dia 30 de maio. É jogo único. O estádio já recebeu a decisão de um torneio da UEFA a Europa League em 2023.
Jogos da 4ª rodada da Champios League 2025/26
Terça-feira, 04 de novembro
- 14h45: Napoli x Eintracht Frankfut
- 17h: Slavia Praha x Arsenal
- 17h: Atlético de Madrid x Union Saint-Gilloise
- 17h: Liverpool x Real Madrid
- 17h: Tottenham x Copenhague
- 17h: Olympiacos x PSV
- 17h: Juventus x Sporting
- 17h: PSG x Bayern
- 17h: Bodø/Glimt x Mônaco
Quarta-feira, 22 de outubro
- 14h45: Pafos x Villarreal
- 17h: Qaraba x Chelsea
- 17h: Manchester City x Borussia Dortmund
- 17h: Newcastle x Athletic Club
- 17h: Ajax x Galatasaray
- 17h: Club Brugge x Barcelona
- 17h: Benfica x BayerLeverkusen
- 17h: Internazionale x Kairat
- 17h: Olympique de Marseille x Atalanta
Onde assistir a Champions League 2025/26 no Brasil?
A transmissão da principal competições de clubes de futebol no Brasil é feita pelo SBT, através da televisão, TV aberta, TNT e Space, na televisão fechada, e nos streamings +SBT e HBO Max.