Champions League |

Tem jogo da Champions League hoje (28/10)? Veja tabela completa da 4ª rodada da Fase de Liga 2025/26

Liverpool x Real Madrid, PSG x Bayern e Manchester City x Borussia Dortimund são os destaques; saiba horários e onde assistir todos confrontos

Por Robert Sarmento Publicado em 28/10/2025 às 4:09
Vinicius Júnior e Mbappé em jogo do Real Madrid
Vinicius Júnior e Mbappé em jogo do Real Madrid - Instagram/Real Madrid

A UEFA definiu em sorteio, realizado no Principado de Mônaco,, em agosto, todos os jogos da Fase de Liga da Champions League 2025/26. Até o momento, foram completadas três rodadas.

Portanto, cada um dos 36 clubes já conhecem seus oito adversários em toda a etapa inicial, que vale oito vagas diretas nas oitavas de final e do 9° aa 24ª nos playoffs, um mata-mata extra.

Entre as partidas da 4ª rodada, vale destacar Liverpool x Real Madrid, em Anfield, PSG x Bayern de Munique, no Parc des Princes, e Manchester City x Borussia Dortmundo no Etihad Stadium.

A grande final será disputada na Arena Puskás, em Budapeste, na Hungria, no dia 30 de maio. É jogo único. O estádio já recebeu a decisão de um torneio da UEFA  a Europa League em 2023.

Jogos da 4ª rodada da Champios League 2025/26

Terça-feira, 04 de novembro

  • 14h45: Napoli x Eintracht Frankfut
  • 17h: Slavia Praha x Arsenal
  • 17h: Atlético de Madrid x Union Saint-Gilloise
  • 17h: Liverpool x Real Madrid
  • 17h: Tottenham x Copenhague
  • 17h: Olympiacos x PSV
  • 17h: Juventus x Sporting
  • 17h: PSG x Bayern
  • 17h: Bodø/Glimt x Mônaco

Reprodução/Instagram
Ousmane Dembélé, do PSG e atual Bola de Ouro - Reprodução/Instagram

Quarta-feira, 22 de outubro

  • 14h45: Pafos x Villarreal
  • 17h: Qaraba x Chelsea
  • 17h: Manchester City x Borussia Dortmund
  • 17h: Newcastle x Athletic Club
  • 17h: Ajax x Galatasaray
  • 17h: Club Brugge x Barcelona
  • 17h: Benfica x BayerLeverkusen
  • 17h: Internazionale x Kairat
  • 17h:  Olympique de Marseille x Atalanta

Onde assistir a Champions League 2025/26 no Brasil?

A transmissão da principal competições de clubes de futebol no Brasil é feita pelo SBT, através da televisão, TV aberta, TNT e Space, na televisão fechada, e nos streamings +SBT e HBO Max.

