Fluminense x Ceará: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Tricolor das Laranjeiras venceu o Internacional em seu último jogo e briga por vaga na Libertadores, enquanto Vozão não vence há três rodadas

Fluminense e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 19h00 (Horário de Brasília), em jogo atrasado válido pela 12ª rodada do Brasileirão 2025. A partida será disputada no Maracanã.

Como chegam as equipes

O Fluminense vem de vitória em duelo contra o Internacional, pelo placar de 1 a 0. A equipe carioca ocupa a sétima colocação na tabela da competição e chegará ao G-6 caso vença a partida, devido ao maior número de vitórias, superando o rival Botafogo.

O Ceará não venceu nenhuma de suas três últimas partidas no Brasileirão e vive um período de má fase. A equipe da capital cearense vem de derrota em duelo contra o Atlético-MG, por 1 a 0.

Onde assistir Fluminense x Ceará ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (plataforma de streaming).

Ficha técnica

Data e Horário: Quarta-feira (29/10) – 19h00 (Horário de Brasília)

Quarta-feira (29/10) – 19h00 (Horário de Brasília) Competição: Série A – Rodada 12 (Jogo Atrasado)

Série A – Rodada 12 (Jogo Atrasado) Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) Onde Assistir: Premiere

Prováveis Escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldia.

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Zanocelo e Vina; Galeano, Fernandinho e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé