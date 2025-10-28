Fluminense x Ceará: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Tricolor das Laranjeiras venceu o Internacional em seu último jogo e briga por vaga na Libertadores, enquanto Vozão não vence há três rodadas
Fluminense e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 19h00 (Horário de Brasília), em jogo atrasado válido pela 12ª rodada do Brasileirão 2025. A partida será disputada no Maracanã.
Como chegam as equipes
O Fluminense vem de vitória em duelo contra o Internacional, pelo placar de 1 a 0. A equipe carioca ocupa a sétima colocação na tabela da competição e chegará ao G-6 caso vença a partida, devido ao maior número de vitórias, superando o rival Botafogo.
O Ceará não venceu nenhuma de suas três últimas partidas no Brasileirão e vive um período de má fase. A equipe da capital cearense vem de derrota em duelo contra o Atlético-MG, por 1 a 0.
Onde assistir Fluminense x Ceará ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (plataforma de streaming).
Ficha técnica
- Data e Horário: Quarta-feira (29/10) – 19h00 (Horário de Brasília)
- Competição: Série A – Rodada 12 (Jogo Atrasado)
- Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
- Onde Assistir: Premiere
Prováveis Escalações
Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldia.
Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Zanocelo e Vina; Galeano, Fernandinho e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé