Transmissão Fluminense x Internacional ao vivo online grátis: confira onde assistir

Derrotado pelo Vasco no último jogo, Flu busca voltar a vencer para se aproximar da briga por vaga na Libertadores. Colorado busca se afastar do Z-4

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 25/10/2025 às 15:00
Thiago Silva com a faixa de capitão do Fluminense
Thiago Silva com a faixa de capitão do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense

O Fluminense recebe o Internacional neste sábado (25), às 17h30 (Horário de Brasília), em duelo disputado no Maracanã. O confronto é válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir Fluminense x Internacional ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo Amazon Prime, com exclusividade. Para acompanhar a partida gratuitamente, será necessário assinar o período de testes da plataforma, válido por 30 dias.

Como chegam as equipes

O Fluminense está em sétimo lugar na tabela, com 41 pontos conquistados, e espera voltar a vencer após tropeço diante do Vasco, por 2 a 0. O time quer encostar no G-6 para conquistar uma vaga na Libertadores.

O Internacional ocupa a 14ª colocação na tabela, com 35 pontos. O time gaúcho se aproxima perigosamente da zona de rebaixamento e precisa vencer para evitar uma situação arriscada.

Ficha técnica

  • Data e Horário: Sábado (25/10) – 17h30 (Horário de Brasília)
  • Competição: Brasileirão – Rodada 30
  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Onde Assistir: Prime Video

Prováveis Escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignácio e Renê; Hércules, Martinelli, Canobbio, Lucho Acosta (Nonato) e Serna; Cano (John Kennedy). Técnico: Luis Zubeldia.

Internacional: Ivan; Alan Benítez, Clayton Sampaio (Juninho), Mercado e Victor Gabriel; Luis Otávio, Thiago Maia e Bruno Gomes; Carbonero, Vitinho e Borré. Técnico: Ramón Díaz

