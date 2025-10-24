fechar
Onde assistir | Notícia

Fluminense x Internacional: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Derrotado pelo Vasco no último jogo, Flu busca voltar a vencer para se aproximar da briga por vaga na Libertadores. Colorado espera se afastar do Z-4

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 24/10/2025 às 12:45
Germán Cano comemora gol marcado pelo Fluminense
Germán Cano comemora gol marcado pelo Fluminense - Reprodução/ Fluminense

A bola vai rolar no próximo sábado (25/10), às 17h30 (horário de Brasília), para duelo entre Fluminense e Internacional, no Maracanã. O confronto é válido pela 30ª rodada da Campeonato Brasileiro.

Como chegam as equipes

O Fluminense ocupa a 7ª colocação, com 41 pontos, e luta para encostar no G-6 que dá vaga à Libertadores. Na última rodada, o Fluzão tropeçou ao perder para o Vasco da Gama por 2 a 0, o que acendeu o sinal de alerta para o time comandado por Luis Zubeldía. 

O Colorado aparece na 14ª posição, com 35 pontos, ainda próximo da zona de rebaixamento, e busca recuperação rápida para se distanciar do Z-4.  A equipe de Ramón Díaz soma apenas duas vitórias em seus últimos seis jogos.

Onde assistir Fluminense x Internacional ao vivo

A partida será transmitida ao vivo, com exclusividade, pela plataforma de streaming Prime Video.

Ficha técnica

  • Data e Horário: Sábado (25/10) – 17h30 (Horário de Brasília)
  • Competição: Brasileirão – Rodada 30
  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Onde Assistir: Prime Video

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis Escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignácio e Renê; Hércules, Martinelli, Canobbio, Lucho Acosta (Nonato) e Serna; Cano (John Kennedy). Técnico: Luis Zubeldia.

Internacional: Ivan; Alan Benítez, Clayton Sampaio (Juninho), Mercado e Victor Gabriel; Luis Otávio, Thiago Maia e Bruno Gomes; Carbonero, Vitinho e Borré. Técnico: Ramón Díaz

Leia também

Transmissão de Bahia x Internacional ao vivo, online e grátis: veja onde assistir
Série A

Transmissão de Bahia x Internacional ao vivo, online e grátis: veja onde assistir
Sport: Rivera e Lucas Lima são dúvidas para o próximo jogo contra Mirassol
Série A

Sport: Rivera e Lucas Lima são dúvidas para o próximo jogo contra Mirassol

Compartilhe

Tags