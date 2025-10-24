Fluminense x Internacional: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Derrotado pelo Vasco no último jogo, Flu busca voltar a vencer para se aproximar da briga por vaga na Libertadores. Colorado espera se afastar do Z-4

A bola vai rolar no próximo sábado (25/10), às 17h30 (horário de Brasília), para duelo entre Fluminense e Internacional, no Maracanã. O confronto é válido pela 30ª rodada da Campeonato Brasileiro.

Como chegam as equipes

O Fluminense ocupa a 7ª colocação, com 41 pontos, e luta para encostar no G-6 que dá vaga à Libertadores. Na última rodada, o Fluzão tropeçou ao perder para o Vasco da Gama por 2 a 0, o que acendeu o sinal de alerta para o time comandado por Luis Zubeldía.

O Colorado aparece na 14ª posição, com 35 pontos, ainda próximo da zona de rebaixamento, e busca recuperação rápida para se distanciar do Z-4. A equipe de Ramón Díaz soma apenas duas vitórias em seus últimos seis jogos.

Onde assistir Fluminense x Internacional ao vivo

A partida será transmitida ao vivo, com exclusividade, pela plataforma de streaming Prime Video.

Ficha técnica

Data e Horário: Sábado (25/10) – 17h30 (Horário de Brasília)

Sábado (25/10) – 17h30 (Horário de Brasília) Competição: Brasileirão – Rodada 30

Brasileirão – Rodada 30 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) Onde Assistir: Prime Video

Prováveis Escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignácio e Renê; Hércules, Martinelli, Canobbio, Lucho Acosta (Nonato) e Serna; Cano (John Kennedy). Técnico: Luis Zubeldia.

Internacional: Ivan; Alan Benítez, Clayton Sampaio (Juninho), Mercado e Victor Gabriel; Luis Otávio, Thiago Maia e Bruno Gomes; Carbonero, Vitinho e Borré. Técnico: Ramón Díaz