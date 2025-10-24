fechar
Real Madrid x Barcelona: veja onde assistir ao vivo, horário, escalações e mais do El Clásico

Madrid defende a liderança isolada do Campeonato Espanhol 2025/26 diante do Barça em duelo dos dois maiores clubes da Espanha na 10ª rodada

Por Robert Sarmento Publicado em 24/10/2025 às 10:32
Mbappé (dir) e Lamine Yamal (esq)
Mbappé (dir) e Lamine Yamal (esq) - David S. Bustamante e Marc Graupera

Real MadridBarcelona se enfrentam neste domingo (26/10), às 12h15 (horário de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, na Espanha, pela 10ª rodada da LaLiga 2025/26.

O clássico coloca frente a frente os principais candidatos ao título do Campeonato Espanhol! Enquanto os Merengues lideram a competição com 24 pontos, e os Culés atrás com 22.

  • 1° Real Madrid - 24 pontos
  • 2° Barcelona - 22 pontos

Reprodução/Instagram
Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha - Reprodução/Instagram

Real Madrid x Barcelona: Histórico

O equilíbrio marca a história do clássico. Ao todo, contando jogos oficiais, já se enfrentaram 255 vezes, com 104 vitórias do Real Madrid, 101 do Barcelona e 50 empates.

As equipes chegam embalados por duas vitórias seguidas, sendo uma pela competição nacional e a outra no meio de semana pela 3ª rodada da Fase de Liga da Champions League.

  • Getafe 1 x 0 Real Madrid
  • Real Madrid 1 x 0 Juventus

  • Barcelona 2 x 1 Girona
  • Barcelona 6 x 1 Olympiacos

Portanto, o duelo é decisivo no topo da classificação. A equipe comandada por Xabi Alonso, tenta reverter o domínio recente do rival, que venceu todos os confrontos da última temporada.

  • Barcelona 4 x 3 Real Madrid - La Liga 24/25
  • Barcelona 3 x 2 Real Madrid - Copa do Rei 24/25
  • Real Madrid 2 x 5 Barcelona - Supercopa da Espanha 2024
  • Real Madrid 0 x4 Barcelona - La Liga 24/25

Real Madrid x Barcelona: Escalações 

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Valverde, Éder Militão, Huijsen e Carreras; Tchouaméni, Camavinga e Bellingham; Arda Güler, Mbappé e Vinícius Junior. Técnico: Xabi Alonso.

Provável escalação do Barcelona: Szczsny; Koundé, Cubarsí, Eric García e Balde; De Jong e Pedri; Lamine Yamal, Fermín López e Marcus Rashford; Ferran Torres. Técnico: Hansi Flick.

Onde assistir Real Madrid x Barcelona ao vivo no Brasil?

A partida tem transmissão ao vivo e com exclusividade do streaming Disney+. No entanto, sem exibição de graça. Para ter acesso às imagens, é necessário ser assinante (veja aqui).

