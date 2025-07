Ex-Barcelona é internado em estado grave após sofrer mordida de cachorro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Principal contratação do Aris Salônica, da Grécia, para a atual temporada, atacante Carles Pérez sofreu ferimentos graves na região genital

O atacante Carles Pérez, recém-contratado pelo Aris, da Grécia, foi internado em estado grave após sofrer uma mordida de cachorro. Segundo a imprensa europeia, o caso ocorreu em Thermi, na região grega de Tessalônica, onde o atleta mora.

O jogador revelado pelo Barcelona teria sofrido um ferimento profundo na região genital ao tentar apartar uma briga entre dois cachorros. O espanhol precisou levar seis pontos no local.

De acordo com a imprensa grega, Carles Pérez estava passeando com seu cão, em um local público, quando outro animal se aproximou e atacou o cachorro do atleta. Ao tentar defender seu cão, o jogador teria sido mordido.

Apesar da gravidade da situação, o atacante não corre risco de vida, mas segue em observação no hospital. O jogador estuda entrar com uma ação judicial contra o dono do animal que causou a mordida.

A lesão pode causar problemas para o jogador, já que a necessidade de uma cirurgia não é descartada. Carles Pérez chegou ao Aris Salônica neste mês de julho, vindo do Celta de Vigo, onde pouco atuou.

Quem é Carles Pérez?

Revelado pelo Barcelona, Carles Pérez realizou sua estreia como profissional na temporada 2018-19, onde era tratado como uma jovem promessa do time. O atacante atuou em 13 ocasiões e marcou dois gols, um deles em uma partida da Liga dos Campeões.

Após deixar o clube catalão, o jogador atuou pela Roma, onde disputou 76 partidas. O clube italiano é onde Carles Pérez disputou o maior número de partidas.

Em seguida, o atacante voltou à Espanha, onde atuou por Celta de Vigo e Getafe, time em que defendeu por empréstimo durante a metade final da última temporada.

Carles Pérez estreou pelo Aris Salônica na última quinta-feira, em duelo válido pela fase de play-offs classificatórios à UEFA Conference League, contra o Araz FC, do Azerbaijão. O jogador foi titular na partida.