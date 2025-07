Boni, o golden, é encontrado após 17 horas e tutora destaca força das redes sociais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Câmeras mostram que Boni foi encontrado pouco tempo após sair de casa, mas foi devolvido apenas no dia seguinte

Ariane Marinho viveu horas de angústia e também de esperança. Tutora de Boni, um Golden Retriever de seis anos, ela foi protagonista de uma verdadeira corrente de empatia nas redes sociais. Na tarde de ontem, terça-feira (22), por volta das 13h30, Ariane percebeu que o cão havia desaparecido após fugir de casa, em Aldeia, região metropolitana do Recife.

Com a repercussão nas redes, a mobilização foi imediata: moradores da região compartilharam massivamente as postagens, fizeram buscas e até orações e promessas a São Francisco de Assis, o santo protetor dos animais. Em poucas horas, o vídeo publicado por Ariane ultrapassou 100 mil visualizações, impulsionando ainda mais a busca. A tutora do pet ainda é social media, o que ajudou, também, a engajar a situação.

Câmeras mostraram momento em que o pet foi levado:

Segundo imagens de câmeras de segurança, um homem em um carro branco recolheu Boni nas redondezas da casa. Ele entrou em contato com Ariane por volta das 7h da manhã desta quarta (23), alegando ter encontrado e cuidado do cachorro, e então o devolveu.

“Quem achou foram as redes sociais, foram os compartilhamentos e muitas orações. A comunidade de Aldeia teve um papel fundamental. Muitas pessoas até promessas fizeram. Foi porque Deus quis mesmo. Perder um filho assim é desesperador. Eu costumo dizer que prefiro a morte ao desaparecimento, porque a gente não sabe o desfecho”, desabafa Ariane, emocionada.

Boni, conhecido pelo temperamento dócil e extremamente sociável, está com Ariane desde os 38 dias de vida. Justamente por ser tão amigável, o desaparecimento aumentou ainda mais a preocupação da tutora. “Ele nunca estranha ninguém. É como uma criança, um eterno bebê”, diz.

O caso, além de destacar a força da internet, também serve de alerta. “Gostaria que as pessoas ficassem mais atentas, principalmente quem mora em casa. Eles são como crianças, cegam a gente. A gente precisa cuidar sempre.”

Após 17 horas de desaparecimento, Boni voltou para casa são e salvo, e com uma comunidade inteira mais conectada por uma causa comum: o amor pelos animais.