Onde assistir | Notícia

Paysandu x Avaí: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Papão não venceu nenhuma de suas quatro últimas partidas e para a vitória para seguir com chances remotas de evitar a queda. Leão vem de dois empates

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 24/10/2025 às 12:18
João Vitor, atacante do Avaí
João Vitor, atacante do Avaí - Reprodução/ Avaí

Paysandu e Avaí se enfrentam neste sábado (25), às 18h30 (horário de Brasília), em duelo válido pela 34ª rodada da Série B. O confronto será disputado no Estádio da Curuzu, em Belém.

Como chegam as equipes

O Paysandu segue na lanterna da competição, com 27 pontos, e possui chances baixas de evitar o rebaixamento à Série B. A equipe paraense não vence há quatro rodadas.

O Avaí está em 11º lugar e conquistou 45 pontos na Série B. A equipe catarinense ficou no empate nas duas rodadas anteriores e apenas cumpre tabela na reta final da competição.

Onde assistir Paysandu x Avaí ao vivo

A partida será transmitida ao vivo, com exclusividade, pela plataforma de streaming Disney+.

Ficha técnica

  • Data e Horário: Sábado (25/10) – 18h30 (Horário de Brasília)
  • Competição: Série B – Rodada 34
  • Local: Curuzu, em Belém (PA)
  • Onde Assistir: Disney+

Prováveis Escalações

Paysandu: Matheus; Edilson, Thalisson, Thiago Heleno e Reverson; Ronaldo Henrique, Petterson, Denner, André Lima e Maurício Garcez; Wendel. Técnico: Marcio Fernandes.

Avaí: Otávio; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e Mário Sérgio; JP, Zé Ricardo e Marquinhos Gabriel; João Vitor, Emerson Ramon e Cléber. Técnico: Vinicius Bergantin

