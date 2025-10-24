fechar
Palmeiras x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Verdão busca se recompor após derrota diante da LDU, por 3 a 0, na semifinal da Libertadores. Raposa vem de vitória magra sobre o Fortaleza

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 24/10/2025 às 13:17
Vitor Roque celebra gol com companheiros do Palmeiras
Vitor Roque celebra gol com companheiros do Palmeiras - Cesar Greco/Palmeiras

Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece neste domingo (26/10), às 20h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

Como chegam as equipes

Líder da competição com 61 pontos, o Palmeiras soma 19 vitórias e busca manter a ponta, mesmo após duas derrotas consecutivas, a mais recente na semifinal da Libertadores, sofrida contra a LDU, por 3 a 0.

O Cruzeiro ocupa a 3ª posição com 56 pontos em 29 jogos e vem com moral elevado após boa sequência de resultados. A equipe de Leonardo Jardim tenta encostar ainda mais na liderança e contará com o artilheiro Kaio Jorge, que estava suspenso.

Onde assistir Palmeiras x Cruzeiro ao vivo

A partida será transmitida ao vivo, com exclusividade pelas seguintes plataformas:

  • SporTV (TV por assinatura)
  • Premiere (pay-per-view)

Ficha técnica

  • Data e Horário: Domingo (26/10) – 20h30 (Horário de Brasília)
  • Competição: Brasileirão – Rodada 30
  • Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
  • Onde Assistir: SporTV e Premiere

Prováveis Escalações

Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Jefté; Emiliano Martínez, Andreas Pereira, Maurício e Felipe Anderson; Vitor Roque e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim

