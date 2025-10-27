Vinícius Júnior vai deixar o Real Madrid? Clube toma atitude após desabafo do atacante
Vinícius Júnior fez grande desabafo no campo após saber que seria substituído no clássico contra o Real Madrid, no último domingo (26)
Por
Thiago Wagner
Publicado em 27/10/2025 às 14:19
Atualizado em 27/10/2025 às 15:54
O desabafo do atacante Vinícius Júnior após ser substituído no clássico do Real Madrid contra o Barcelona, nesse domingo (26), deu o que falar. O brasileiro não gostou nada de ser tirado de campo, faltando cerca de 20 minutos para o fim do jogo, vencido pelo Real por 2x1.
No momento da saída, Vini demonstrou muita irritação e disse alguns palavrões em português, xingando o técnico Xabi Alonso. Além disso, agora em espanhol, disse que iria sair do clube e reclamou que sempre ele era escolhido para sair.
Vini chegou a descer para o vestiário durante o jogo, retornando para o banco depois. Ainda assim, a atitude gerou grande repercussão.
Na coletiva de imprensa, o técnico Xabi Alonso preferiu não comentar muito sobre o tema, preferindo enaltecer a vitória.
Real Madrid vai punir Vini Jr.?
Segundo os jornais espanhóis, o Real Madrid tomou partido de Xabi Alonso na história, dando respaldo ao técnico. Apesar disso, o assunto será tratado internamente e Vinícius Júnior não deve ser punido pelo desabafo público. O clube também não cogita vender o atleta.
A ideia é não deixar o tema tomar proporções ainda maiores. O fato, contudo é que Vinícius Júnior se sente sem tanto respaldo com Xabi Alonso. Segundo a imprensa da Espanha, a saída não está descartada pelo jogador, apesar de ser considerada no momento muito drástica.