Vinícius Júnior vai deixar o Real Madrid? Clube toma atitude após desabafo do atacante

Vinícius Júnior fez grande desabafo no campo após saber que seria substituído no clássico contra o Real Madrid, no último domingo (26)

O desabafo do atacante Vinícius Júnior após ser substituído no clássico do Real Madrid contra o Barcelona, nesse domingo (26), deu o que falar. O brasileiro não gostou nada de ser tirado de campo, faltando cerca de 20 minutos para o fim do jogo, vencido pelo Real por 2x1.

No momento da saída, Vini demonstrou muita irritação e disse alguns palavrões em português, xingando o técnico Xabi Alonso. Além disso, agora em espanhol, disse que iria sair do clube e reclamou que sempre ele era escolhido para sair.

Vini chegou a descer para o vestiário durante o jogo, retornando para o banco depois. Ainda assim, a atitude gerou grande repercussão.

Na coletiva de imprensa, o técnico Xabi Alonso preferiu não comentar muito sobre o tema, preferindo enaltecer a vitória.

Real Madrid vai punir Vini Jr.?

Segundo os jornais espanhóis, o Real Madrid tomou partido de Xabi Alonso na história, dando respaldo ao técnico. Apesar disso, o assunto será tratado internamente e Vinícius Júnior não deve ser punido pelo desabafo público. O clube também não cogita vender o atleta.

A ideia é não deixar o tema tomar proporções ainda maiores. O fato, contudo é que Vinícius Júnior se sente sem tanto respaldo com Xabi Alonso. Segundo a imprensa da Espanha, a saída não está descartada pelo jogador, apesar de ser considerada no momento muito drástica.