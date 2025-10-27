Vinícius Júnior não descarta deixar o Real Madrid após tensão com Xabi Alonso

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Brasileiro estaria cogitando deixar o Real Madrid após início de temporada de atritos com o técnico Xabi Alonso; Vini foi substituído no clássico

Vinícius Júnior fora do Real Madrid? Não seria uma surpresa tão grande assim. Pelo menos é o que aponta o jornal espanhol AS. Segundo a publicação, após seguidos atritos com Xabi Alonso, sendo o mais recente no clássico contra o Barcelona, o brasileiro poderia ir embora do clube na próxima janela de verão.

Segundo o jornal, Vini estaria insatisfeito com a relação com Xabi, uma vez que entende que vem cumprindo o seu papel no time. Ele pondera que não estaria tendo o seu status no clube - de agente decisivo nos últimos títulos do Real Madrid - respeitado.

Vinícius foi substituído na partida contra o Barcelona e se revoltou. Xingou muito e saiu de campo direto para os vestiários, chegando a dizer que iria embora. Ele voltou para o banco e viu o fim do clássico, vencido pelo Real Madrid.

Internamente, o Real Madrid não teria gostado nada do desabafo publico e teria se colocado ao lado do treinador espanhol. Já pelo lado de Xabi Alonso, a postura foi de não comentar o assunto publicamente. O clube também preferiu não multa Vini pelo gesto.

Na temporada, Vinícius foi reserva em 3 jogos dos 13 na temporada. E nos dez que começou jogando, foi substituído em 7 jogos. Um número que não demonstra o status de um jogador que decidiu os dois últimos título de Champions League do Real Madrid.

O contrato de Vini com o time espanhol vai até o meio do ano de 2027 e o jogador deseja renovar.