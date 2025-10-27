fechar
Champions League | Notícia

Vinícius Júnior não descarta deixar o Real Madrid após tensão com Xabi Alonso

Brasileiro estaria cogitando deixar o Real Madrid após início de temporada de atritos com o técnico Xabi Alonso; Vini foi substituído no clássico

Por Thiago Wagner Publicado em 27/10/2025 às 15:18
Vinicius Júnior sorri ao marcar gol pela Seleção Brasileira
Vinicius Júnior sorri ao marcar gol pela Seleção Brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

Vinícius Júnior fora do Real Madrid? Não seria uma surpresa tão grande assim. Pelo menos é o que aponta o jornal espanhol AS. Segundo a publicação, após seguidos atritos com Xabi Alonso, sendo o mais recente no clássico contra o Barcelona, o brasileiro poderia ir embora do clube na próxima janela de verão.

Segundo o jornal, Vini estaria insatisfeito com a relação com Xabi, uma vez que entende que vem cumprindo o seu papel no time. Ele pondera que não estaria tendo o seu status no clube - de agente decisivo nos últimos títulos do Real Madrid - respeitado.

Vinícius foi substituído na partida contra o Barcelona e se revoltou. Xingou muito e saiu de campo direto para os vestiários, chegando a dizer que iria embora. Ele voltou para o banco e viu o fim do clássico, vencido pelo Real Madrid.

Internamente, o Real Madrid não teria gostado nada do desabafo publico e teria se colocado ao lado do treinador espanhol. Já pelo lado de Xabi Alonso, a postura foi de não comentar o assunto publicamente. O clube também preferiu não multa Vini pelo gesto.

Na temporada, Vinícius foi reserva em 3 jogos dos 13 na temporada. E nos dez que começou jogando, foi substituído em 7 jogos. Um número que não demonstra o status de um jogador que decidiu os dois últimos título de Champions League do Real Madrid.

O contrato de Vini com o time espanhol vai até o meio do ano de 2027 e o jogador deseja renovar.

Leia também

Vinícius Júnior vai deixar o Real Madrid? Clube toma atitude após desabafo do atacante
Real Madrid

Vinícius Júnior vai deixar o Real Madrid? Clube toma atitude após desabafo do atacante
Transmissão Real Madrid x Barcelona ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir com imagens El Clásico em La Liga
La Liga

Transmissão Real Madrid x Barcelona ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir com imagens El Clásico em La Liga

Compartilhe

Tags