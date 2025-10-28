"Sport caiu no conto de Pepa", dispara ex-diretor de futebol sobre crise na temporada 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Guilherme Beltrão concedeu uma entrevista ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, e não poupou as críticas diante da campanha do Leão na Série A

Ex-diretor de futebol do Sport, Guilherme Beltrão concedeu uma entrevista exclusiva ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal. Ele não poupou críticas diante da campanha vexatória do Leão na Série A do Campeonato Brasileiro, onde está afundado na lanterna e matematicamente rebaixado.

Para Guilherme, o clube rubro-negro começou a temporada de forma errada ao renovar o contrato do então técnico Pepa. Além disso, criticou o peso da consultoria do ex-jogador Paulo André nas decisões do Sport.

"Sport caiu no conto de Pepa. Quem é Pepa? O Sport caiu no conto de Paulo André, consultoria de futebol. Quem é Paulo André? Paulo André não pode entrar na Espanha. Quem é Paulo André? Pegou o Cruzeiro com Ronaldo, passou a administração e vive flutuando por aí. As pessoas acreditando em Paulo André. É uma situação inacreditável", disparou.

"Se encantaram com Pepa, como se fosse um grande treinador. Pepa não existe como treinador. Não à toa, está desempregado até hoje. Depois, trouxe António Oliveira, que teve uma passagem pelo Athletico-PR. Mais uma indicação de Paulo André", completou.

Beltrão ainda classificou o acesso do Sport à Série A no ano passado como "culposo". Ou seja, sem a intenção. Isso porque, mesmo diante do grande investimento, o Leão chegou na última rodada precisando de uma combinação de resultados para conquistar o acesso.

O ex-dirigente rubro-negro também criticou os contratos extensos com muitos jogadores que ainda não renderam e corresponderam ao investimento nesta temporada. Entre eles: os portugueses Sérgio Oliveira e Gonçalo Paciência.

"O Sport teve um acesso culposo. Vi muito jogador chorando, comemorando, aí renova o contrato, passa três meses sem jogar. Vejo com muito preocupação esses compromissos assumidos, os contratos longos. Gonçalo Paciência vai jogar onde? Sérgio Oliveira vai jogar onde? Só se for no Paiva. Não vejo mercado para esses jogadores", comentou Beltrão, que também criticou as contratações do executivo de futebol Thiago Gasparino e ainda do diretor geral de futebol Enrico Ambrogini. "Trouxeram o analista de mercado do Santos e o executivo do Figueirense".

Veja a entrevista na íntegra do ex-diretor do Sport