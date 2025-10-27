Rebaixamento do Sport pode ocorrer contra o Flamengo na Arena de Pernambuco
Com 17 pontos e nove jogos por disputar, Leão precisaria de aproveitamento quase perfeito para evitar queda à Série B do Campeonato Brasileiro
O Sport vive uma reta final dramática no Brasileirão. Após a derrota por 2 a 1 para o Mirassol, na Ilha do Retiro, o Leão segue na lanterna com 17 pontos em 29 partidas disputadas. Com nove jogos restantes — lembrando que ainda tem um atrasado, contra o Flamengo, em 15 de novembro —, o rebaixamento para a Série B de 2026 é praticamente inevitável. E ele deve ocorrer perante a torcida rubro-negra.
Fazendo uma projeção considerando o cenário mais pessimista, o Sport pode ser rebaixado matematicamente por volta da 33ª rodada, quando enfrenta o Atlético-MG, na Ilha do Retiro, no dia 8 de novembro. Antes disso, há dois duelos: contra o Flamengo (fora de casa) e Juventude (na Ilha do Retiro).
A projeção considera o cenário em que o clube não vença nenhuma partida até lá e os concorrentes diretos, como Santos, Vitória, Fortaleza e Juventude, mantenham ritmo de pontuação.
Outra possibilidade, que seria ainda mais ingrata, é o rebaixamento perante o Flamengo, na Arena de Pernambuco, no dia 15 de novembro. O jogo foi alvo de polêmica justamente por ser disputado na Arena. O Leão negou que houvesse vendido o jogo, mas recebeu R$ 3 milhões para levar a partida para São Lourenço.
Situação do Sport
Atualmente, o primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Santos, com 32 pontos. A diferença para o Sport é de 15 pontos. Para ter chance de escapar da queda, o Leão precisaria somar os 27 pontos possíveis, chegando a 44 — número considerado o mínimo histórico para escapar do rebaixamento. Ou seja, muito improvável de ocorrer.