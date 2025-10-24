Raio-X do Sport: confira possíveis saídas e renovações para 2026
Devido à queda iminente do Leão da Ilha para a Série B, técnico Daniel Paulista defende que o time precisa "começar a pensar em 2026"
Apesar de ter 8 rodadas da Série A pela frente, o Sport já não tem muitos motivos para pensar em 2025, pois está praticamente rebaixado para a Série B, já que conquistou apenas 17 pontos no Brasileirão.
Após a última derrota da equipe, diante do Internacional, o técnico Daniel Paulista declarou publicamente que o time "precisa começar a pensar em 2026".
"O Sport já precisa começar a pensar em 2026. A partir de agora, precisa dar esse passo. Se ele não quiser cometer os mesmos erros que cometeu esse ano, para que isso se sirva pelo menos de aprendizado", declarou o treinador.
O próprio treinador não tem permanência certa na Ilha do Retiro devido ao provável rebaixamento do time. Muitas mudanças também devem ser promovidas no elenco.
Em 2026, o Leão da Ilha irá disputar o Campeonato Pernambucano, onde busca o tetracampeonato consecutivo, a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil.
Possíveis renovações e saídas do Sport para 2026
O Sport possui 32 jogadores com contrato para 2026. Desse grupo, 19 atletas fazem parte do elenco atual. Os últimos jogadores a acertarem suas renovações foram o zagueiro Rafael Thyere e o lateral-esquerdo Igor Cariús.
Sérgio Oliveira possui contrato até o final da próxima temporada, mas existe uma cláusula que anteciparia sua saída, sem custos, após o término de 2025, caso seja desejo do atleta.
Além disso, 13 jogadores podem voltar de empréstimo para a próxima temporada. Oito jogadores não possuem opção de compra e terão retorno garantido ao time pernambucano para 2026.
Jogadores emprestados pelo Sport sem opção de compra
- Thiago Couto - Vitória (goleiro)
- Ewerthon - Juventude (lateral-direito)
- Felipinho - Criciúma (lateral-esquerdo)
- Pedro Martins - Chapecoense (volante)
- Luciano - Ypiranga-RS (volante)
- Fábio Matheus - Novorizontino (volante)
- Gustavo Maia - Criciúma (atacante)
- Carlos Alberto - Cuiabá (atacante)
Jogadores emprestados pelo Sport com opção de compra
- Marcelo Ajul - Athletic-MG (zagueiro)
- Victor Gabriel - Internacional (zagueiro)
- Chico - Hapoel Tel Aviv, de Israel (zagueiro)
- Fabricio Domínguez - Cerro Porteño, do Paraguai (volante)
- Gustavo Coutinho - Coritiba (atacante)
Os outros 19 jogadores que possuem contrato com o time pernambucano estão no elenco atual. 11 atletas que estão no Leão da Ilha em 2025 terão os vínculos encerrados no final deste ano, caso não haja interesse pela renovação.
Jogadores do elenco atual do Sport com contrato para 2026
- Caíque França (goleiro) - contrato até o fim de 2026
- Adriano (goleiro) - contrato até o fim de 2026
- Rafael Thyere (zagueiro) - contrato até o fim de 2026
- Ramon Menezes (zagueiro) - contrato até o fim de 2026
- João Silva (zagueiro) - contrato até o fim de 2027
- Matheus Alexandre (lateral-direito) - contrato até o fim de 2028
- Igor Cariús (lateral-esquerdo) - contrato até o fim de 2026
- Christian Rivera (volante) - contrato até o fim de 2028
- Zé Lucas (volante) - contrato até o fim de 2028
- Sérgio Oliveira (volante) - contrato até o fim de 2026*
- Pedro Augusto (volante) - contrato até o fim de 2026
- Lucas Kal (volante) - contrato até o fim de 2026
- Lucas Lima (meia) - contrato até o fim de 2026
- Rodrigo Atencio (meia) - contrato até o fim de 2029
- Chrystian Barletta (atacante) - contrato até o fim de 2028
- Pablo (atacante) - contrato até o fim de 2026
- Romarinho (atacante) - contrato até o fim de 2026
- Matheusinho (atacante) - contrato até junho de 2026
- Ignacio Ramírez (atacante) - contrato até junho de 2026
*Contrato pode ser rescindido em comum acordo no final de 2025
Jogadores do Sport cujo contratos se encerram no final de 2025
- Gabriel Vasconcellos (goleiro)
- Lucas Cunha (zagueiro)
- Aderlan (lateral-direito)
- Hereda (lateral-direito)
- Kevyson (lateral-esquerdo)
- Luan Cândido (lateral-esquerdo)
- Hyoran (meia)
- Léo Pereira (atacante)
- Derik Lacerda (atacante)
- Gonçalo Paciência (atacante)
- Zé Roberto (atacante)