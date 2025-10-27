fechar
Assume o volante após motorista abandonar ônibus na BR-101

Tensão na linha Pelópidas–Macaxeira termina com passageiro dirigindo veículo após condutor, abalado emocionalmente, deixar o posto

Por TV Jornal Publicado em 27/10/2025 às 10:38
Em um episódio inusitado que movimentou as redes sociais, um passageiro precisou assumir a direção de um ônibus na BR-101, depois que o motorista abandonou o veículo lotado, alegando estar muito nervoso para continuar a viagem.

O caso aconteceu na linha Pelópidas–Macaxeira, quando o coletivo, já com superlotação e passageiros irritados, teve sua rota interrompida na altura do bairro da Guabiraba. Testemunhas relataram que o motorista, visivelmente abalado, parou o ônibus e desceu. Pouco depois, o veículo desapareceu — supostamente levado por um dos passageiros.

Mais tarde, o motorista — funcionário da empresa há 14 anos — explicou que se afastou para evitar um possível acidente, já que se encontrava sob forte estresse. Ele afirmou ter contatado a empresa ao perceber que o ônibus havia sido retirado do local.

Posicionamento do Sindicato dos Rodoviários

O Sindicato dos Rodoviários foi acionado e declarou apoio à decisão do motorista. O presidente da categoria destacou que o condutor agiu de forma responsável ao parar o veículo diante do descontrole emocional. “Ele fez o certo. Com a cabeça quente, conduzindo um veículo cheio de vidas, poderia acontecer uma tragédia.”

O sindicalista ainda ressaltou a pressão psicológica enfrentada diariamente pelos profissionais do transporte público.“Já ouvi motoristas dizerem que queriam jogar o ônibus de um viaduto. Muitos chegam ao sindicato em crise, exaustos, sem controle sobre horários ou congestionamentos.”

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

 

