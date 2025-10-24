Ciclista agride motorista de ônibus após confusão de trânsito em Igarassu
Discussão entre ciclista e motorista da linha PE-15/Igarassu termina em agressão e tumulto em horário de pico; os dois foram levados para a delegacia
Uma confusão no início da manhã desta sexta-feira (24) terminou em agressão no corredor exclusivo de ônibus da PE-15, em Olinda, no Grande Recife. O motorista do coletivo da linha PE-15/Igarassu, identificado como Mário Sérgio, foi agredido por um ciclista de 22 anos durante o horário de pico, enquanto seguia sentido Olinda com o veículo lotado.
De acordo com testemunhas, o ciclista pedalava pelo corredor de ônibus quando teria se assustado com a aproximação do coletivo. Após o susto, ele se desequilibrou, caiu e, em seguida, foi atrás do veículo. Em um ato de fúria, o jovem quebrou partes do ônibus e partiu para cima do motorista.
Passageiros revoltados intervieram e também agrediram o ciclista, para defender o condutor. Os dois foram levados para a UPA de Igarassu, receberam atendimento médico e, após a alta, foram conduzidos à Delegacia de Cruz de Rebouças. O caso foi posteriormente transferido para a Delegacia de Paulista.
O motorista Mário Sérgio contou à TV Jornal que tentou evitar o ciclista:
“Eu livrei ele e segui para a parada. De uma hora para outra, ele veio pra cima, quebrou o retrovisor e o para-brisa. Quando parei pra ver o que estava acontecendo, ele me atacou de novo. Se não fossem os passageiros, ele poderia ter continuado a bater em mim.”
Já o advogado do ciclista apresentou outra versão. Segundo a defesa, o jovem teria sido “cortado” pelo ônibus e caído. No calor do momento, ele foi tirar satisfação com o motorista e acabou quebrando o vidro do veículo. O ciclista afirma que houve apenas uma discussão e um empurrão.
Representantes do Sindicato dos Rodoviários acompanharam o caso na delegacia. A entidade lamentou o episódio e destacou que esse tipo de violência contra motoristas tem se tornado cada vez mais comum.
“Infelizmente, não é um caso isolado. Nossos profissionais enfrentam situações de agressão e estresse diariamente nas ruas”, afirmou um dos representantes.
