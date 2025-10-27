fechar
Sport | Notícia

Goleiro Gabriel dificilmente fica no Sport para a próxima temporada; entenda

Apesar da péssima campanha do clube, o dono da meta rubro-negra na Série A do Campeonato Brasileiro tem agradado a torcida nas partidas

Por Davi Saboya Publicado em 27/10/2025 às 23:15
Gabriel, goleiro do Sport, em treinamento no CT José de Andrade Médicis
Gabriel, goleiro do Sport, em treinamento no CT José de Andrade Médicis - Paulo Paiva/SCR

A permanência do goleiro Gabriel no Sport para a próxima temporada é considerada muito difícil. É o que noticiou o repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal. Apesar da campanha vexatória na Série A do Campeonato Brasileiro, o arqueiro tem chamado a atenção dos rubro-negros.

Porém, no momento, o Vitória, dono dos direitos econômicos do goleiro, não pensa em negociar o jogador com o Sport. Em entrevista ao jornalista Lucas Holanda, o presidente baiano Fábio Mota afirmou que não quer "emprestar ou vender".

Além disso, informou que o goleiro Gabriel possui ainda três anos de contrato com o Leão da Barra. A postura do Vitória possui um motivo: o atual goleiro titular Lucas Arcanjo deve ser negociado na próxima temporada.

Em contrapartida, o goleiro Thiago Souto, que pertence ao Sport e está emprestado ao Vitória, retornará ao clube pernambucano na próxima temporada, pois ainda possui vínculo.

Com o Sport, na Série A, Gabriel disputou 17 partidas. A estrela dele aconteceu no dia 14 de julho na derrota por 2x0 para o Juventude.

Derik também não ficar no Sport

O atacante Derik Lacerda é outro jogador, destaque na Série A, que dificilmente ficará no Sport. E também no Cuiabá. Com contrato junto ao Dourado, que o emprestou ao Leão em troca do atacante Carlos Alberto, o jogador tornou-se alvo de outros clubes.

Segundo o repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, vários olheiros estão acompanhando as partidas do Sport no Brasileirão para observar o atleta. Entre eles, profissionais do Grupo City, conglomerado que comanda o Bahia.

O atacante balançou as redes seis vezes em quinze partidas na Série A pelo Sport. O jogador é o principal goleador do time no Brasileirão e está em segundo lugar na lista de artilheiros do Rubro-Negro em 2025.

