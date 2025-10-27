Série B 2026: Quais serão os adversários do Sport em caso de rebaixamento?
Rubro-Negro ocupa a lanterna da Série A, com 17 pontos e vive drama de rebaixamento iminente. Em caso de queda, Leão da Ilha terá clássico em 2026
Após nova derrota na Série A, diante do Mirassol, o Sport vive uma contagem de dias antes da confirmação do iminente rebaixamento à Série B.
A equipe pernambucana possui apenas 17 pontos na competição e está na lanterna desde a terceira rodada. O time deve ter a queda confirmada nos próximos jogos.
O próprio treinador Daniel Paulista já admitiu que o Leão da Ilha precisa começar a pensar em 2026 e corrigir os erros cometidos na atual temporada.
Quais serão os adversários do Sport em uma provável Série B?
A competição segue em andamento, mas já é possível projetar alguns times que disputarão a próxima edição da segunda divisão nacional.
Os primeiros clubes confirmados na Série B 2026 são as quatro equipes que garantiram o acesso nesta edição da Série C.
Tratam-se de São Bernardo, Londrina, Ponte Preta e o Náutico, rival do Leão. Portanto, as equipes voltariam a realizar um Clássico dos Clássicos em uma competição nacional, o que não ocorre desde a Série B de 2022.
Além disso, os outros 3 rebaixados da Série A também se juntarão ao time pernambucano. No momento, Fortaleza, Juventude e Vitória seriam os times que cairiam de divisão. O clube baiano, no entanto, segue vivo na briga contra a degola.
Por fim, estarão na próxima edição da Série B os clubes que não conquistarem o acesso, além de evitarem o rebaixamento na atual edição da competição.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Possíveis adversários do Sport na Série B 2026
Clubes que conquistaram o acesso na Série C 2025
- Londrina
- Náutico
- Ponte Preta
- São Bernardo
Clubes que podem ser rebaixados na Série A 2025
- Fortaleza *
- Juventude *
- Vitória *
Clubes que podem permanecer na Série B
- Chapecoense *
- Criciúma *
- CRB *
- Athletico-PR *
- Cuiabá *
- Avaí *
- Atlético-GO *
- Vila Nova *
- Operário *
- América-MG *
- Ferroviária *
- Athletic*
*Clubes cuja participação na Série B 2026 não está garantida