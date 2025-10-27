fechar
Sport | Notícia

Série B 2026: Quais serão os adversários do Sport em caso de rebaixamento?

Rubro-Negro ocupa a lanterna da Série A, com 17 pontos e vive drama de rebaixamento iminente. Em caso de queda, Leão da Ilha terá clássico em 2026

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 27/10/2025 às 12:39 | Atualizado em 27/10/2025 às 12:57
Daniel Paulista, técnico do Sport
Daniel Paulista, técnico do Sport - Paulo Paiva/Sport

Após nova derrota na Série A, diante do Mirassol, o Sport vive uma contagem de dias antes da confirmação do iminente rebaixamento à Série B.

A equipe pernambucana possui apenas 17 pontos na competição e está na lanterna desde a terceira rodada. O time deve ter a queda confirmada nos próximos jogos.

O próprio treinador Daniel Paulista já admitiu que o Leão da Ilha precisa começar a pensar em 2026 e corrigir os erros cometidos na atual temporada.

Quais serão os adversários do Sport em uma provável Série B?

A competição segue em andamento, mas já é possível projetar alguns times que disputarão a próxima edição da segunda divisão nacional.

Os primeiros clubes confirmados na Série B 2026 são as quatro equipes que garantiram o acesso nesta edição da Série C.

Tratam-se de São Bernardo, Londrina, Ponte Preta e o Náutico, rival do Leão. Portanto, as equipes voltariam a realizar um Clássico dos Clássicos em uma competição nacional, o que não ocorre desde a Série B de 2022.

Além disso, os outros 3 rebaixados da Série A também se juntarão ao time pernambucano. No momento, Fortaleza, Juventude e Vitória seriam os times que cairiam de divisão. O clube baiano, no entanto, segue vivo na briga contra a degola.

Por fim, estarão na próxima edição da Série B os clubes que não conquistarem o acesso, além de evitarem o rebaixamento na atual edição da competição.

Possíveis adversários do Sport na Série B 2026

Clubes que conquistaram o acesso na Série C 2025

  • Londrina
  • Náutico
  • Ponte Preta
  • São Bernardo

Clubes que podem ser rebaixados na Série A 2025

  • Fortaleza *
  • Juventude *
  • Vitória *

Clubes que podem permanecer na Série B

  • Chapecoense *
  • Criciúma *
  • CRB *
  • Athletico-PR *
  • Cuiabá *
  • Avaí *
  • Atlético-GO *
  • Vila Nova *
  • Operário *
  • América-MG *
  • Ferroviária *
  • Athletic*

*Clubes cuja participação na Série B 2026 não está garantida

