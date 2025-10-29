Presidente do Sport abre o jogo sobre rumor de interesse em Hélio dos Anjos, do Náutico

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com passagem pela Ilha do Retiro, treinador já declarou que só fica no Timbu se Bruno Becker ganhar as eleições presidenciais em novembro

A saída de Daniel Paulista, antes mesmo do fim do Brasileirão Série A 2025, trouxe à tona um tema: seja para a reta final da temporada e 2026, quem será o novo técnico do Sport?

Para concluir o ano, espera-se que o auxiliar-técnico César Lucena cumpra esse papel. O Leão tem 99,95% de chances de rebaixamento. Por isso, já planeja a próxima temporada.

Sport tem interesse em Hélio dos Anjos?

Nas redes sociais, começaram os rumores de alguns treinadores e o principal nome que surgiu até o momento foi o de Hélio dos Anjos, recém-promovido para a Série B com o Náutico.

Em contato com o repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, o presidente do Rubro-negro, Yuri Romão, falou sobre o assunto de maneira sucinta: "Não houve nenhum contato", afirmou.

Hélio dos Anjos fica no Náutico?

O veterano ainda não tem contrato de renovação assinado com o Timbu, mas quer continuar. Ele declarou que "acredita no projeto". No entanto, depende das eleições em 30 de novembro.

Depois do acesso, o treinador afirmou que não trabalha com oposição alvirrubra. Vale lembrar que o presidente Bruno Becker ainda não definiu se disputará a reeleição do atual mandato.

