Presidente do Sport abre o jogo sobre rumor de interesse em Hélio dos Anjos, do Náutico
Com passagem pela Ilha do Retiro, treinador já declarou que só fica no Timbu se Bruno Becker ganhar as eleições presidenciais em novembro
A saída de Daniel Paulista, antes mesmo do fim do Brasileirão Série A 2025, trouxe à tona um tema: seja para a reta final da temporada e 2026, quem será o novo técnico do Sport?
Para concluir o ano, espera-se que o auxiliar-técnico César Lucena cumpra esse papel. O Leão tem 99,95% de chances de rebaixamento. Por isso, já planeja a próxima temporada.
Sport tem interesse em Hélio dos Anjos?
Nas redes sociais, começaram os rumores de alguns treinadores e o principal nome que surgiu até o momento foi o de Hélio dos Anjos, recém-promovido para a Série B com o Náutico.
Em contato com o repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, o presidente do Rubro-negro, Yuri Romão, falou sobre o assunto de maneira sucinta: "Não houve nenhum contato", afirmou.
Hélio dos Anjos fica no Náutico?
O veterano ainda não tem contrato de renovação assinado com o Timbu, mas quer continuar. Ele declarou que "acredita no projeto". No entanto, depende das eleições em 30 de novembro.
Depois do acesso, o treinador afirmou que não trabalha com oposição alvirrubra. Vale lembrar que o presidente Bruno Becker ainda não definiu se disputará a reeleição do atual mandato.