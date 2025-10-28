Sport anuncia demissão de Daniel Paulista
Sport fez anúncio da demissão de Daniel Paulista pelos canais oficiais do clube; Treinador tinha futuro indefinido nos últimos dias
O Sport anunciou na manhã desta terça-feira (28) a saída do técnico Daniel Paulista, que comunicou à diretoria que não permanecerá no clube para a temporada de 2026. A decisão, segundo nota oficial, foi tomada em comum acordo entre as partes após reunião realizada no Recife.
O clube informou ainda que cumprirá com o pagamento do salário referente ao mês de novembro de toda a comissão técnica. “O Sport agradece a Daniel Paulista pelos serviços prestados, pela dedicação e pelo comprometimento demonstrados ao longo de sua passagem, reconhecendo também sua representatividade como ídolo da história rubro-negra”, diz o comunicado oficial.
Com Daniel, também deixam o clube o preparador físico Rodolfo Mancha e o auxiliar técnico Eudes Pedro. O auxiliar fixo César Lucena assume o comando interinamente enquanto o departamento de futebol trabalha na definição do novo treinador para 2026.
Daniel Paulista encerra sua quarta passagem pelo Sport — duas como jogador e duas como técnico — em meio à reta final do Brasileirão 2025, com a equipe na lanterna da Série A, somando 17 pontos. Sob o seu comando, o Leão mostrou evolução em desempenho, mas não conseguiu reagir na tabela.
O treinador já havia sinalizado, em entrevista coletiva após a derrota para o Mirassol, que havia tomado uma decisão sobre o próprio futuro e que a comunicaria primeiro à diretoria. “Tenho uma decisão tomada com relação a 2026, com relação ao gerenciamento da minha carreira. Hoje eu não vou expor isso aqui porque ainda não expus para a nossa diretoria”, declarou na ocasião.
Daniel já tinha sinalizando que era hora de pensar em 2026 em outra coletiva. O fato gerou algum desgaste com a direção. Sem falar que fatos como os atrasos de salário do elenco causaram certo impacto na relação com a direção, sendo um dos motivos da queda.
Com a saída oficializada, o Sport inicia o processo de planejamento para 2026, em um momento de reestruturação técnica e financeira, mirando a próxima temporada após um ano marcado por resultados ruins e instabilidade no futebol profissional. Cesar Lucena irá comandar o clube na reta final do Brasileirão.
Números de Daniel Paulista
Daniel Paulista comandou o Sport em 18 partidas nesse Brasileirão, conquistando as duas únicas vitórias do time na competição (contra Grêmio e Corinthians). Além disso, acumulou oito empates e oito derrotas, com um aproveitamento de 25,9%. Ele também comandou o Sport na Copa do Nordeste, contra o Ceará, empatando a partida, mas perdendo nos pênaltis.