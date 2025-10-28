Sport anuncia demissão de Daniel Paulista

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Sport fez anúncio da demissão de Daniel Paulista pelos canais oficiais do clube; Treinador tinha futuro indefinido nos últimos dias

O Sport anunciou na manhã desta terça-feira (28) a saída do técnico Daniel Paulista, que comunicou à diretoria que não permanecerá no clube para a temporada de 2026. A decisão, segundo nota oficial, foi tomada em comum acordo entre as partes após reunião realizada no Recife.

O clube informou ainda que cumprirá com o pagamento do salário referente ao mês de novembro de toda a comissão técnica. “O Sport agradece a Daniel Paulista pelos serviços prestados, pela dedicação e pelo comprometimento demonstrados ao longo de sua passagem, reconhecendo também sua representatividade como ídolo da história rubro-negra”, diz o comunicado oficial.

Com Daniel, também deixam o clube o preparador físico Rodolfo Mancha e o auxiliar técnico Eudes Pedro. O auxiliar fixo César Lucena assume o comando interinamente enquanto o departamento de futebol trabalha na definição do novo treinador para 2026.

Daniel Paulista encerra sua quarta passagem pelo Sport — duas como jogador e duas como técnico — em meio à reta final do Brasileirão 2025, com a equipe na lanterna da Série A, somando 17 pontos. Sob o seu comando, o Leão mostrou evolução em desempenho, mas não conseguiu reagir na tabela.

O treinador já havia sinalizado, em entrevista coletiva após a derrota para o Mirassol, que havia tomado uma decisão sobre o próprio futuro e que a comunicaria primeiro à diretoria. “Tenho uma decisão tomada com relação a 2026, com relação ao gerenciamento da minha carreira. Hoje eu não vou expor isso aqui porque ainda não expus para a nossa diretoria”, declarou na ocasião.

Daniel já tinha sinalizando que era hora de pensar em 2026 em outra coletiva. O fato gerou algum desgaste com a direção. Sem falar que fatos como os atrasos de salário do elenco causaram certo impacto na relação com a direção, sendo um dos motivos da queda.

Com a saída oficializada, o Sport inicia o processo de planejamento para 2026, em um momento de reestruturação técnica e financeira, mirando a próxima temporada após um ano marcado por resultados ruins e instabilidade no futebol profissional. Cesar Lucena irá comandar o clube na reta final do Brasileirão.

Números de Daniel Paulista

Daniel Paulista comandou o Sport em 18 partidas nesse Brasileirão, conquistando as duas únicas vitórias do time na competição (contra Grêmio e Corinthians). Além disso, acumulou oito empates e oito derrotas, com um aproveitamento de 25,9%. Ele também comandou o Sport na Copa do Nordeste, contra o Ceará, empatando a partida, mas perdendo nos pênaltis.