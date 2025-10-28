fechar
Sport | Notícia

Sport anuncia demissão de Daniel Paulista

Sport fez anúncio da demissão de Daniel Paulista pelos canais oficiais do clube; Treinador tinha futuro indefinido nos últimos dias

Por Thiago Wagner Publicado em 28/10/2025 às 13:51 | Atualizado em 28/10/2025 às 14:05
Daniel Paulista não fica no Sport para 2026
Daniel Paulista não fica no Sport para 2026 - @paulopaivafoto / Sport Recife

O Sport anunciou na manhã desta terça-feira (28) a saída do técnico Daniel Paulista, que comunicou à diretoria que não permanecerá no clube para a temporada de 2026. A decisão, segundo nota oficial, foi tomada em comum acordo entre as partes após reunião realizada no Recife.

O clube informou ainda que cumprirá com o pagamento do salário referente ao mês de novembro de toda a comissão técnica. “O Sport agradece a Daniel Paulista pelos serviços prestados, pela dedicação e pelo comprometimento demonstrados ao longo de sua passagem, reconhecendo também sua representatividade como ídolo da história rubro-negra”, diz o comunicado oficial.

Com Daniel, também deixam o clube o preparador físico Rodolfo Mancha e o auxiliar técnico Eudes Pedro. O auxiliar fixo César Lucena assume o comando interinamente enquanto o departamento de futebol trabalha na definição do novo treinador para 2026.

Leia Também

Daniel Paulista encerra sua quarta passagem pelo Sport — duas como jogador e duas como técnico — em meio à reta final do Brasileirão 2025, com a equipe na lanterna da Série A, somando 17 pontos. Sob o seu comando, o Leão mostrou evolução em desempenho, mas não conseguiu reagir na tabela.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O treinador já havia sinalizado, em entrevista coletiva após a derrota para o Mirassol, que havia tomado uma decisão sobre o próprio futuro e que a comunicaria primeiro à diretoria. “Tenho uma decisão tomada com relação a 2026, com relação ao gerenciamento da minha carreira. Hoje eu não vou expor isso aqui porque ainda não expus para a nossa diretoria”, declarou na ocasião.

Daniel já tinha sinalizando que era hora de pensar em 2026 em outra coletiva. O fato gerou algum desgaste com a direção. Sem falar que fatos como os atrasos de salário do elenco causaram certo impacto na relação com a direção, sendo um dos motivos da queda.

Com a saída oficializada, o Sport inicia o processo de planejamento para 2026, em um momento de reestruturação técnica e financeira, mirando a próxima temporada após um ano marcado por resultados ruins e instabilidade no futebol profissional. Cesar Lucena irá comandar o clube na reta final do Brasileirão.

Números de Daniel Paulista

Daniel Paulista comandou o Sport em 18 partidas nesse Brasileirão, conquistando as duas únicas vitórias do time na competição (contra Grêmio e Corinthians). Além disso, acumulou oito empates e oito derrotas, com um aproveitamento de 25,9%. Ele também comandou o Sport na Copa do Nordeste, contra o Ceará, empatando a partida, mas perdendo nos pênaltis.

Leia também

"Sport caiu no conto de Pepa", dispara ex-diretor de futebol sobre crise na temporada 2026
Crítica

"Sport caiu no conto de Pepa", dispara ex-diretor de futebol sobre crise na temporada 2026
Opositores no Sport estudam ação no STJD e na Fifa devido a contratação de Atencio
Sport

Opositores no Sport estudam ação no STJD e na Fifa devido a contratação de Atencio

Compartilhe

Tags