fechar
Sport |

Sport não deve buscar novo treinador após saída de Daniel Paulista

Reunião desta terça-feira (28) definiu a não continuidade Daniel Paulista até o fim da Série A; César Lucena deve assumir como interino

Por Victor Peixoto Publicado em 28/10/2025 às 13:56 | Atualizado em 28/10/2025 às 14:05
César Lucena é o favorito para assumir comando interino em caso de saída de Daniel Paulista
César Lucena é o favorito para assumir comando interino em caso de saída de Daniel Paulista - @paulopaivafoto / Sport Recife

Daniel Paulista não fica no Sport! Clube e treinador já haviam chegado a um consenso sobre a não renovação do vínculo que se encerra em dezembro e, em reunião ocorrida nesta terça-feira (28), o treinador "entregou o cargo".

A decisão, segundo nota oficial divulgada pelo Sport, foi tomada em comum acordo e o clube se comprometeu a cumprir os pagamentos referentes a novembro com a comissão técnica.

Blog do Torcedor apurou, também, que o Sport não procurará um novo treinador e a tendência é que César Lucena comande a equipe de forma interina até o fim da Série A, quando só então o clube voltará suas atenções para um novo técnico.

 

 

Leia também

"Sport caiu no conto de Pepa", dispara ex-diretor de futebol sobre crise na temporada 2026
Crítica

"Sport caiu no conto de Pepa", dispara ex-diretor de futebol sobre crise na temporada 2026
Opositores no Sport estudam ação no STJD e na Fifa devido a contratação de Atencio
Sport

Opositores no Sport estudam ação no STJD e na Fifa devido a contratação de Atencio

Compartilhe

Tags