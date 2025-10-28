Sport não deve buscar novo treinador após saída de Daniel Paulista

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Reunião desta terça-feira (28) definiu a não continuidade Daniel Paulista até o fim da Série A; César Lucena deve assumir como interino

Daniel Paulista não fica no Sport! Clube e treinador já haviam chegado a um consenso sobre a não renovação do vínculo que se encerra em dezembro e, em reunião ocorrida nesta terça-feira (28), o treinador "entregou o cargo".

A decisão, segundo nota oficial divulgada pelo Sport, foi tomada em comum acordo e o clube se comprometeu a cumprir os pagamentos referentes a novembro com a comissão técnica.



O Blog do Torcedor apurou, também, que o Sport não procurará um novo treinador e a tendência é que César Lucena comande a equipe de forma interina até o fim da Série A, quando só então o clube voltará suas atenções para um novo técnico.