fechar
notícias | Notícia

Crise no Sport e Bate-chapa no Náutico: As análises de Ralph de Carvalho

Comentarista detalha movimentações nos bastidores do Náutico, onde se discute a permanência de Hélio dos Anjos, e critica a gestão do Sport

Por Com informações da Rádio Jornal Publicado em 28/10/2025 às 18:11
César Lucena, assistente-técnico do Sport
César Lucena, assistente-técnico do Sport - Reprodução/ Sport

A Rádio Jornal apresentou mais uma análise contundente de Ralph de Carvalho, o Bola de Ouro que diz todas as verdades. O comentarista abordou os bastidores políticos do Náutico, a crise técnica e administrativa do Sport, e o planejamento do Santa Cruz para a próxima temporada.

Náutico: Conselho Deliberativo e a questão Hélio dos Anjos

Nesta data, o Conselho Deliberativo do Náutico se reuniu a partir das 17h, com representantes de todas as correntes do clube — incluindo um terço de oposição.

Ralph de Carvalho apurou que conselheiros oposicionistas tentaram formar uma chapa para disputar as eleições contra Bruno Becker e Ricardo Malta, mas o movimento não prosperou. O ex-presidente Edno Melo, convidado para liderar a chapa, manteve a decisão de não concorrer no pleito marcado para 30 de novembro.

O comentarista demonstrou surpresa com a resistência interna à permanência de Hélio dos Anjos, técnico que, segundo ele, é quase uma unanimidade entre os torcedores. O grupo de oposição tem como principal objetivo impedir a renovação do contrato do treinador para 2026.

Ralph destacou o Artigo 37 do Estatuto do clube, que impede a diretoria de firmar contratos que ultrapassem o mandato vigente. Assim, caso Bruno Becker seja reeleito, Hélio só poderá ser oficialmente nomeado após 1º de janeiro.

Segundo o comentarista, Hélio dos Anjos “acabou acumulando funções de técnico e dirigente”, ao rejeitar interferências na formação do elenco. Embora isso demonstre liderança, Carvalho alerta que “pode haver um exagero”, ainda que reconheça o mérito do treinador.

Dispensas e contratações no Trio de Ferro

Carvalho observou que o Náutico deve manter apenas 13 jogadores do elenco atual e que alguns nomes dispensados, como Patrick Alan e Igor Pereira, poderiam ser úteis na Série B.
No Santa Cruz, o comentarista informou que o clube já iniciou contratações visando a disputa da Série C, com reforços como Gabriel Souza, Pedro Costa, Ianson e Andrei, além de contar com a SAF já atuando financeiramente no clube.

Sport: gestão criticada e desempenho preocupante

O comentarista repercutiu as declarações do ex-vice-presidente de futebol Guilherme Beltrão, que classificou os diretores Thiago Gasparini e Henrique Ambrogini como “incompetentes” pelas contratações da última janela.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Entre os reforços trazidos, apenas o goleiro Gabriel Vasconcelos foi elogiado. O restante do elenco, segundo Ralph, “não tem nível de Série A”. O Sport tem a terceira pior defesa do campeonato, com 46 gols sofridos, e soma apenas duas vitórias na competição.

A situação é crítica: o clube tem menos de 1% de chance de permanecer na Série A, com 99,95% de probabilidade de rebaixamento. Caso perca os próximos dois jogos — o primeiro contra o Flamengo —, o rebaixamento será matematicamente confirmado.

“Os erros de planejamento, a falta de critério nas contratações e a gestão financeira desastrosa tornaram a situação do Sport extremamente grave”, concluiu Ralph de Carvalho.

Acompanhe na íntegra:

*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.

Leia também

Nenhuma notícia disponível no momento.

Compartilhe

Tags