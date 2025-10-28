Crise no Sport e Bate-chapa no Náutico: As análises de Ralph de Carvalho
Comentarista detalha movimentações nos bastidores do Náutico, onde se discute a permanência de Hélio dos Anjos, e critica a gestão do Sport
A Rádio Jornal apresentou mais uma análise contundente de Ralph de Carvalho, o Bola de Ouro que diz todas as verdades. O comentarista abordou os bastidores políticos do Náutico, a crise técnica e administrativa do Sport, e o planejamento do Santa Cruz para a próxima temporada.
Náutico: Conselho Deliberativo e a questão Hélio dos Anjos
Nesta data, o Conselho Deliberativo do Náutico se reuniu a partir das 17h, com representantes de todas as correntes do clube — incluindo um terço de oposição.
Ralph de Carvalho apurou que conselheiros oposicionistas tentaram formar uma chapa para disputar as eleições contra Bruno Becker e Ricardo Malta, mas o movimento não prosperou. O ex-presidente Edno Melo, convidado para liderar a chapa, manteve a decisão de não concorrer no pleito marcado para 30 de novembro.
O comentarista demonstrou surpresa com a resistência interna à permanência de Hélio dos Anjos, técnico que, segundo ele, é quase uma unanimidade entre os torcedores. O grupo de oposição tem como principal objetivo impedir a renovação do contrato do treinador para 2026.
Ralph destacou o Artigo 37 do Estatuto do clube, que impede a diretoria de firmar contratos que ultrapassem o mandato vigente. Assim, caso Bruno Becker seja reeleito, Hélio só poderá ser oficialmente nomeado após 1º de janeiro.
Segundo o comentarista, Hélio dos Anjos “acabou acumulando funções de técnico e dirigente”, ao rejeitar interferências na formação do elenco. Embora isso demonstre liderança, Carvalho alerta que “pode haver um exagero”, ainda que reconheça o mérito do treinador.
Dispensas e contratações no Trio de Ferro
Carvalho observou que o Náutico deve manter apenas 13 jogadores do elenco atual e que alguns nomes dispensados, como Patrick Alan e Igor Pereira, poderiam ser úteis na Série B.
No Santa Cruz, o comentarista informou que o clube já iniciou contratações visando a disputa da Série C, com reforços como Gabriel Souza, Pedro Costa, Ianson e Andrei, além de contar com a SAF já atuando financeiramente no clube.
Sport: gestão criticada e desempenho preocupante
O comentarista repercutiu as declarações do ex-vice-presidente de futebol Guilherme Beltrão, que classificou os diretores Thiago Gasparini e Henrique Ambrogini como “incompetentes” pelas contratações da última janela.
Entre os reforços trazidos, apenas o goleiro Gabriel Vasconcelos foi elogiado. O restante do elenco, segundo Ralph, “não tem nível de Série A”. O Sport tem a terceira pior defesa do campeonato, com 46 gols sofridos, e soma apenas duas vitórias na competição.
A situação é crítica: o clube tem menos de 1% de chance de permanecer na Série A, com 99,95% de probabilidade de rebaixamento. Caso perca os próximos dois jogos — o primeiro contra o Flamengo —, o rebaixamento será matematicamente confirmado.
“Os erros de planejamento, a falta de critério nas contratações e a gestão financeira desastrosa tornaram a situação do Sport extremamente grave”, concluiu Ralph de Carvalho.
Acompanhe na íntegra:
*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.