Ex-presidente do Náutico coloca Hélio dos Anjos entre os três maiores técnicos da história do clube

André Campos participou do programa Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, e colocou Hélio dos Anjos na mesma prateleira de Duque e Muricy Ramalho

Por Davi Saboya Publicado em 28/10/2025 às 11:22
Hélio dos Anjos, técnico do Náutico
Hélio dos Anjos, técnico do Náutico - Jailton Jr/JC Imagem

Em entrevista ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, o ex-presidente do Náutico, André Campos, colocou o técnico Hélio dos Anjos entre os três maiores técnicos da história do clube. Para André, o "Top 3" é formado ainda com Duque, que comandou no Timbu nos anos 60, a geração do hexacampeonato, e ainda Muricy Ramalho, campeão pernambucano nos anos de 2001 e 2002.

"Hélio se encaixa para mim entre os três maiores treinadores da história do Náutico. Tirou o clube do fundo do poço na Série C e levou de volta para a Série B", comentou o ex-mandatário.

André Campos foi presidente do Náutico no ano de 2001. Na ocasião, o Timbu estava em um longo jejum de títulos - 11 anos - e ainda tinha o rival próximo de igualar o hexacampeonato. O Sport começou a temporada como pentacampeonato, porém, não conseguiu chegar nem na final.

O Náutico enfrentou o Santa Cruz na decisão do título estadual de 2001 e bateu o Tricolor no Arruda. Os gols do título foram marcados por Kuki e Thiago Tubarão. Naquela época, iniciava a história de um dos maiores jogadores da história do Timbu: o ídolo Kuki.

Eleição no Náutico

Ainda na entrevista exclusiva ao Escrete de Ouro, André Campos revelou que a eleição do Náutico está próxima de ser resolvida com uma aclamação do atual presidente Bruno Becker, tendo como vice-presidente Ricardo Malta.

De acordo com o ex-presidente, Becker possui o apoio de grandes lideranças da política alvirrubra e, com o acesso à Série B, conseguiu enfraquecer a oposição e ganhar força para a reeleição.

