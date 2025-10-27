"Se encaminha para aclamação", diz ex-presidente do Náutico sobre reeleição de Bruno Becker
Bruno Becker ainda não oficializou, mas deve formalizar a candidatura de reeleição com Ricardo Malta como vice-presidente para o biênio 2026-27
Ex-presidente do Náutico, André Campos foi um dos convidados do programa Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, na noite desta segunda-feira (27). Como não poderia ser diferente, ele foi abordado pelo apresentador João Victor Amorim sobre a eleição do próximo mês no Timbu.
Na entrevista exclusiva, André Campos revelou bastidores a política alvirrubra. De acordo com ele, o atual presidente Bruno Becker manifestou o desejo de disputar a reeleição.
Além disso, André ainda admitiu a atuação de um grupo de "grandes alvirrubros" - ex-diretores e ex-presidente - que apoiam o Náutico, independente de qualquer gestão.
"Ele (Bruno Becker) tem um trunfo grande, que é o Hélio. Não é unanimidade, que a unanimidade é burra, mas possui um peso grande. Do nosso grupo, o grupo do "Mar Hotel", ele conta com o nosso apoio", afirmou o ex-presidente.
"Eu disse a ele, que no lugar dele, não seria candidato, pois deixaria o clube em um bom momento. Só que ele falou que quer seguir no Náutico", completou.
André Campos ainda destacou que, no momento, a eleição do se encaminha para uma aclamação de Bruno Becker para o biênio 2026-2027. Ele também confirmou que Ricardo Malta aceitou o convite para ser o vice-presidente chapa, já que Tatiana Roma optou por não seguir no cargo.
"Acho que o Náutico se encaminha para uma aclamação", disse. "Várias pessoas, entre eles, Américo Pereira, ligaram para ele e trabalharam o nome do Ricardo Malta para a vice-presidência após a Tatiana Roma dizer que não iria seguir, que tinha outros planos", acrescentou.
Eleição do Náutico
As chapas podem ser inscritas para a eleição do Náutico até a próxima quarta-feira (29). O grupo de oposição chegou a especular o nome do ex-presidente Edno Melo para o pleito. Porém, a candidatura perdeu força com o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro na gestão de Bruno Becker.
O processo eleitoral do Timbu está marcado para o próximo dia 30 de novembro. Apesar da falta de confirmas sobre a gestão da próxima temporada, a atual diretoria já começa a trabalhar nos bastidores de olho no Campeonato Pernambucano e também na Série B do Campeonato Brasileiro de 2026.
De saída dos Aflitos
O volante Igor Pereira e o meia Patrick Allan não fazem mais parte dos planos do Náutico para a próxima temporada. As informações foram confirmados pelos próprios jogadores, nesta segunda-feira (27), em entrevista ao repórter Igor Moura, da Rádio Jornal.