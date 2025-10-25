fechar
Nautico | Notícia

Bruno Becker deve confirmar candidatura à reeleição no Náutico

O presidente alvirrubro se tornou o favorito no processo eleitoral após a conquista do acesso à Série B do Brasileirão no fim desta temporada

Por Davi Saboya Publicado em 25/10/2025 às 5:09
Bruno Becker (D), presidente do N&aacute;utico, ao lado do ent&atilde;o vice-presidente de futebol Eduardo Granja
Bruno Becker (D), presidente do Náutico, ao lado do então vice-presidente de futebol Eduardo Granja - GABRIEL FRANÇA/CNC

O presidente alvirrubro Bruno Becker deve confirmar a candidatura à reeleição do Náutico. Após o fim desta temporada para o time de futebol profissional, ele não admitiu que participaria do pleito do próximo mês de novembro. Porém, com a conquista do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, ficou quase impossível não participar da eleição.

Ainda mais depois que o técnico Hélio dos Anjos, unanimidade na torcida alvirrubro, afirmar que não trabalha com a oposição do clube alvirrubro.

Oficializando a candidatura, Becker deve ter um novo vice-presidente. Após Tatiana Roma anunciar que não irá participar do processo eleitoral, o presidente alvirrubro convidou Ricardo Malta, vice-presidente do Centro de Treinamento Wilson Campos, para compor a chapa de situação.

Até o momento, o grupo de oposição não chegou a lançar um nome. As chapas podem ser inscritas até a próxima quarta-feira. Com a proximidade da data, existe até a possibilidade de uma aclamação de Bruno Becker.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A última vez que isso aconteceu foi no ano de 2019 na reeleição do presidente Edno Melo. Edno, por sinal, chegou a ser especulado como o candidato da oposição, mas negou a intenção de participar do pleito.

Eleição do Náutico

A eleição do Náutico está marcada para o dia 30 de novembro. Neste ano de 2025, acontecerá apenas a escolha do líder do Executivo. De acordo com o estatuto, o mandato do Conselho Deliberativo, presido atualmente por Aluízio Xavier, consiste em um período de quatro anos.

Mudança no futebol

Não é apenas a vice-presidente Tatiana Roma que deixará a direção do Náutico no próximo ano. O vice-presidente de futebol Eduardo Granja tornou público que continuará no posto no ano de 2026. A decisão foi tomada em comum acordo, principalmente depois de sofrer um grande problema de saúde no meio desta temporada.

Leia também

Raio-X do Náutico: confira possíveis saídas e renovações para 2026
Náutico

Raio-X do Náutico: confira possíveis saídas e renovações para 2026
Náutico acerta empréstimos de joias da base para clubes nordestinos
Acordo fechado

Náutico acerta empréstimos de joias da base para clubes nordestinos

Compartilhe

Tags