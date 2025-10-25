Bruno Becker deve confirmar candidatura à reeleição no Náutico
O presidente alvirrubro se tornou o favorito no processo eleitoral após a conquista do acesso à Série B do Brasileirão no fim desta temporada
O presidente alvirrubro Bruno Becker deve confirmar a candidatura à reeleição do Náutico. Após o fim desta temporada para o time de futebol profissional, ele não admitiu que participaria do pleito do próximo mês de novembro. Porém, com a conquista do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, ficou quase impossível não participar da eleição.
Ainda mais depois que o técnico Hélio dos Anjos, unanimidade na torcida alvirrubro, afirmar que não trabalha com a oposição do clube alvirrubro.
Oficializando a candidatura, Becker deve ter um novo vice-presidente. Após Tatiana Roma anunciar que não irá participar do processo eleitoral, o presidente alvirrubro convidou Ricardo Malta, vice-presidente do Centro de Treinamento Wilson Campos, para compor a chapa de situação.
Até o momento, o grupo de oposição não chegou a lançar um nome. As chapas podem ser inscritas até a próxima quarta-feira. Com a proximidade da data, existe até a possibilidade de uma aclamação de Bruno Becker.
A última vez que isso aconteceu foi no ano de 2019 na reeleição do presidente Edno Melo. Edno, por sinal, chegou a ser especulado como o candidato da oposição, mas negou a intenção de participar do pleito.
Eleição do Náutico
A eleição do Náutico está marcada para o dia 30 de novembro. Neste ano de 2025, acontecerá apenas a escolha do líder do Executivo. De acordo com o estatuto, o mandato do Conselho Deliberativo, presido atualmente por Aluízio Xavier, consiste em um período de quatro anos.
Mudança no futebol
Não é apenas a vice-presidente Tatiana Roma que deixará a direção do Náutico no próximo ano. O vice-presidente de futebol Eduardo Granja tornou público que continuará no posto no ano de 2026. A decisão foi tomada em comum acordo, principalmente depois de sofrer um grande problema de saúde no meio desta temporada.