Náutico: Eleição, oposição e o futuro de Hélio dos Anjos

Conselheiros do Náutico pedem que Edno Melo lidere oposição e dispute presidência contra Bruno Becker nas eleições de 30 de novembro

O comentarista Ralph de Carvalho lembrou que Edno Melo havia declarado anteriormente que não participaria da disputa. No entanto, com a nova articulação, o ex-dirigente deve se pronunciar sobre a possibilidade de concorrer. “É provável que Edno se mantenha naquela posição ou ele pode ter mudado — depende do convencimento”, afirmou o jornalista. As inscrições para concorrer ao comando do Náutico se encerram na quarta-feira, às 18h.

A luta contra Hélio dos Anjos

O grupo de oposição, que reúne cerca de um terço dos membros do Conselho Deliberativo, tem como principal meta impedir a renovação do contrato do técnico Hélio dos Anjos. Segundo Carvalho, os conselheiros “não têm nenhum argumento contra Bruno Becker”, mas como o atual presidente é favorável à permanência do treinador, a candidatura de Edno Melo surge como alternativa para “barrar” essa renovação.

A movimentação se apoia no Artigo 37, inciso I, do Estatuto do Náutico, que determina que o Conselho Deliberativo deve aprovar ou não contratos que ultrapassem o mandato vigente ou envolvam valores superiores a R$ 1 milhão. O grupo entende que uma eventual renovação assinada antes do fim da gestão Becker não poderia se estender ao próximo mandato.

Mesmo diante da articulação política, Hélio dos Anjos mantém boa aceitação entre os torcedores. A reunião do Conselho, marcada para amanhã, deve contar com quórum elevado e poderá influenciar diretamente o clima da eleição do fim do mês.

Santa Cruz: contratações e os primeiros passos da SAF

Ralph de Carvalho também comentou sobre o Santa Cruz, classificando como “impressionante” a notícia de que o clube estaria em busca de um centroavante para “fazer sombra a Thiago Galhardo”. O comentarista questionou a estratégia: “Se vai contratar, tem que ser para disputar posição, fazer gols e levar o Santa Cruz às vitórias”.

Para ele, Thiago Galhardo teve desempenho discreto, com contribuição limitada dentro de campo e maior influência fora dele, “mantendo o vestiário unido e o ambiente leve”. Carvalho defendeu que o clube precisa de um atacante goleador, apto a disputar a titularidade. “Galhardo é um jogador experiente, já estabilizado financeiramente, que não precisa de sombra”, afirmou.

O comentarista destacou ainda que o Santa Cruz precisa agir com profissionalismo e objetividade na montagem do elenco para a Série C, competição mais técnica que a Série D. O clube já teria encaminhado as contratações do goleiro Gabriel Souza, do lateral Pedro Costa, do zagueiro Ianson e do volante Andrei.

Outro ponto positivo é o avanço da SAF tricolor, que já começa a atuar mesmo antes da formalização contratual. Segundo Carvalho, a empresa “vai antecipar recursos para o clube negociar com credores da recuperação judicial”, o que representa um alívio financeiro e maior estabilidade para o planejamento de 2026.

*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.