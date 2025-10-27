Náutico: candidatos à eleição do clube têm até quarta-feira para registrar a chapa
A eleição do Náutico está marcada para o dia 30 de novembro. Neste ano de 2025, acontecerá apenas a escolha do líder do Executivo.
O planejamento para a realização das eleições do Náutico já está em andamento, e o prazo para o registro das chapas que irão concorrer ao pleito se encerra nesta quarta-feira (29).
Até o momento, a única chapa confirmada é a do atual presidente, Bruno Becker, que tenta a reeleição ao lado do novo vice-presidente, Ricardo Malta.
A expectativa agora é para saber se haverá ou não um confronto eleitoral na votação marcada para o dia 30 de novembro, já que a oposição ainda não definiu um candidato.
O nome preferido entre os oposicionistas é o do ex-presidente Edno Melo, que, no entanto, estaria reticente em aceitar a candidatura.
Caso o ex-mandatário decida não participar do pleito, a tendência é que Bruno Becker seja reeleito por aclamação.
Cronograma das eleições
- 16/10/2025 - Publicação da Resolução e instalação da Comissão Eleitoral
- 17 a 29/10/2025 - Período de registro das chapas (08h às 18h)
- 27/10/2025 - Publicação da lista preliminar de sócios aptos a votar
- 28 e 29/10/2025 - Prazo para impugnação da lista de sócios aptos
- Até 31/10/2025 - Decisão das impugnações e retificações pela Comissão Eleitoral
- 03/11/2025 - Publicação definitiva da lista de sócios aptos a votar
- 04/11/2025 - Publicação das chapas inscritas
- 05/11/2025 - Início da campanha eleitoral
- 05 e 06/11/2025 - Impugnação das chapas inscritas
- 07 e 08/11/2025 - Defesa das chapas impugnadas
- Até 10/11/2025 - Decisão sobre impugnações pela Comissão Eleitoral
- 11 a 13/11/2025 - Prazo recursal ao Conselho Deliberativo (se houver)
- 14/11/2025 - Homologação definitiva das chapas
- 28/11/2025 – Encerramento da campanha eleitoral (até 17h)
- 30/11/2025 – Dia da eleição e apuração (08h às 17h)
- 01/12/2025 – Divulgação oficial do resultado
- Até 08/01/2026 – Posse do Presidente e Vice-Presidentes eleitos
Eleição do Náutico
De acordo com o estatuto, o mandato do Conselho Deliberativo, presido atualmente por Aluísio Xavier, consiste em um período de quatro anos.
Mudança no futebol
Não é apenas a vice-presidente Tatiana Roma que deixará a direção do Náutico no próximo ano. O vice-presidente de futebol Eduardo Granja tornou público que continuará no posto no ano de 2026.
A decisão foi tomada em comum acordo, principalmente depois de sofrer um grande problema de saúde no meio desta temporada.