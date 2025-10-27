Náutico: candidatos à eleição do clube têm até quarta-feira para registrar a chapa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A eleição do Náutico está marcada para o dia 30 de novembro. Neste ano de 2025, acontecerá apenas a escolha do líder do Executivo.

O planejamento para a realização das eleições do Náutico já está em andamento, e o prazo para o registro das chapas que irão concorrer ao pleito se encerra nesta quarta-feira (29).

Até o momento, a única chapa confirmada é a do atual presidente, Bruno Becker, que tenta a reeleição ao lado do novo vice-presidente, Ricardo Malta.

A expectativa agora é para saber se haverá ou não um confronto eleitoral na votação marcada para o dia 30 de novembro, já que a oposição ainda não definiu um candidato.

O nome preferido entre os oposicionistas é o do ex-presidente Edno Melo, que, no entanto, estaria reticente em aceitar a candidatura.

Caso o ex-mandatário decida não participar do pleito, a tendência é que Bruno Becker seja reeleito por aclamação.

Cronograma das eleições

16/10/2025 - Publicação da Resolução e instalação da Comissão Eleitoral

- Publicação da Resolução e instalação da Comissão Eleitoral 17 a 29/10/2025 - Período de registro das chapas (08h às 18h)

- Período de registro das chapas (08h às 18h) 27/10/2025 - Publicação da lista preliminar de sócios aptos a votar

- Publicação da lista preliminar de sócios aptos a votar 28 e 29/10/2025 - Prazo para impugnação da lista de sócios aptos

- Prazo para impugnação da lista de sócios aptos Até 31/10/2025 - Decisão das impugnações e retificações pela Comissão Eleitoral

- Decisão das impugnações e retificações pela Comissão Eleitoral 03/11/2025 - Publicação definitiva da lista de sócios aptos a votar

- Publicação definitiva da lista de sócios aptos a votar 04/11/2025 - Publicação das chapas inscritas

- Publicação das chapas inscritas 05/11/2025 - Início da campanha eleitoral

- Início da campanha eleitoral 05 e 06/11/2025 - Impugnação das chapas inscritas

- Impugnação das chapas inscritas 07 e 08/11/2025 - Defesa das chapas impugnadas

- Defesa das chapas impugnadas Até 10/11/2025 - Decisão sobre impugnações pela Comissão Eleitoral

- Decisão sobre impugnações pela Comissão Eleitoral 11 a 13/11/2025 - Prazo recursal ao Conselho Deliberativo (se houver)

- Prazo recursal ao Conselho Deliberativo (se houver) 14/11/2025 - Homologação definitiva das chapas

- Homologação definitiva das chapas 28/11/2025 – Encerramento da campanha eleitoral (até 17h)

– Encerramento da campanha eleitoral (até 17h) 30/11/2025 – Dia da eleição e apuração (08h às 17h)

– Dia da eleição e apuração (08h às 17h) 01/12/2025 – Divulgação oficial do resultado

– Divulgação oficial do resultado Até 08/01/2026 – Posse do Presidente e Vice-Presidentes eleitos

De acordo com o estatuto, o mandato do Conselho Deliberativo, presido atualmente por Aluísio Xavier, consiste em um período de quatro anos.

Mudança no futebol

Não é apenas a vice-presidente Tatiana Roma que deixará a direção do Náutico no próximo ano. O vice-presidente de futebol Eduardo Granja tornou público que continuará no posto no ano de 2026.

A decisão foi tomada em comum acordo, principalmente depois de sofrer um grande problema de saúde no meio desta temporada.