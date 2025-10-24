fechar
Nautico | Notícia

Náutico acerta empréstimos de joias da base para clubes nordestinos

Criados nas categorias de base, os atacantes Thalissinho e Kauan Maranhão foram emprestados pelo Timbu ao ABC e ao Piauí, respectivamente

Por Davi Saboya Publicado em 24/10/2025 às 20:33
Imagens de Kauan Maranhão e Thalissinho, pratas da casa do Náutico
Imagens de Kauan Maranhão e Thalissinho, pratas da casa do Náutico - Gabriel França/CNC e Instaram/Reprodução

O Náutico acertou os empréstimos dos atacantes Thalissinho e Kauan Maranhão até o fim da próxima temporada. Os jogadores irão defender o ABC e Piauí, respectivamente, na próxima temporada. Ambos são "crias" das categorias de base do Timbu e possuem vínculos estendidos.

No clube do Rio Grande do Norte, Thalissinho terá um calendário cheio em todo o ano de 2026. O ABC disputará o Campeonato Potiguar, a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste e a Série D do Campeonato Brasileiro.

Quase que as mesmas competições que o companheiro Kauan Maranhão jogará no Piauí. No atual campeão piauiense, a única diferença é a competição estadual.

Thalissinho possui contrato com o Náutico até 2027. Nesta temporada, ele disputou 10 jogos e marcou um gol.

Já Kauan Maranhão tem o vínculo junto ao Timbu até 2028. O histórico de jogos em 2025 pelo clube alvirrubro foi parecido: 13 jogos e um tento marcado.

Reformulação no Nàutico

Para a próxima temporada, o técnico Hélio dos Anjos, se permanecer no Náutico, já deixou claro que deseja realizar uma reformulação no elenco. Apenas cerca de 13 jogadores do elenco principal devem permanecer na equipe para a disputa do Pernambucano e Série em 2026.

