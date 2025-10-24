Raio-X do Náutico: confira possíveis saídas e renovações para 2026
Clube alvirrubro encerra 2025 com moral após o acesso para a Série B, mas convive com indefinição sobre a permanência de nomes importantes
Após a conquista do tão desejado acesso para a Série B, o Náutico já começa a planejar os primeiros detalhes para a temporada de 2026.
Apesar de não ter a renovação confirmada, devido ao aguardo pela realização das eleições, o técnico Hélio dos Anjos, em conjunto com a diretoria alvirrubra, já começou a definir os nomes que devem permanecer para a próxima temporada.
Algumas mudanças foram definidas na própria diretoria. O vice-presidente de futebol do clube alvirrubro Eduardo Granja e a vice-presidente executiva Tatiana Roma confirmaram que não irão permanecer em seus cargos após as eleições.
Além da Série B, o Náutico irá disputar apenas o Campeonato Pernambucano, já que o time não conseguiu garantir a classificação para as próximas edições de Copa do Nordeste e Copa do Brasil.
Renovações e saídas do Náutico para 2026
O técnico Hélio dos Anjos já admitiu publicamente o desejo de renovar com até 13 nomes para a próxima temporada. O número de permanências também ditará o ritmo de contratações.
Do elenco atual, os principais jogadores com permanência confirmada são os atacantes Vinícius, cujo contrato é válido até o fim de 2027 e Paulo Sérgio, que possuía uma cláusula de renovação automática ativada devido ao acesso.
Além disso, o atacante Samuel Otusanya possui contrato de empréstimo junto ao Criciúma válido até o final de 2026 e seguirá no time para a Série B.
Outros pilares do elenco comandado por Hélio dos Anjos também interessam ao clube, como o goleiro Muriel, o lateral-direito Arnaldo e o volante Wenderson.
O zagueiro Carlinhos também deseja ficar nos Aflitos. No entanto, o atleta possui pré-contrato com o Noroeste para 2026. Os clubes negociam um empréstimo do jogador.
Por fim, o zagueiro Mateus Silva, bem como os meias Vitinho e Lucas Cardoso estão emprestados por Ponte Preta, Cruzeiro e Cuiabá e precisarão ter o vínculo de empréstimo extendido.
Pratas da casa, o goleiro Léo, os zagueiros Felipe Santana e Índio, o volante Samuel, o meia Felipe Redaelli e os atacantes Kauan Maranhão, Kayon e Thalissinho possuem contrato com o Timbu e permanecerão ligados ao time.
Outros jogadores que também possuem contrato com o Náutico são o zagueiro Fagner Alemão e o lateral-esquerdo Luiz Paulo. Lesionados, os atletas possuem uma cláusula de estabilidade enquanto se recuperam de problemas físicos.
Jogadores do Náutico com permanência confirmada para 2026
- Léo (goleiro)
- Felipe Santana (zagueiro)
- Índio (zagueiro)
- Samuel (volante)
- Felipe Redaelli (meia)
- Samuel Otusanya (atacante)
- Paulo Sérgio (atacante)
- Vinícius (atacante)
- Kauan Maranhão (atacante)
- Kayon (atacante)
- Thalissinho (atacante)
O zagueiro Fagner Alemão e o lateral-esquerdo Luiz Paulo renovarão contrato devido à cláusula de estabilidade.
Jogadores que devem negociar a renovação de contrato para 2026
- Muriel (goleiro)
- Arnaldo (lateral-direito)
- Mateus Silva (zagueiro)
- Carlinhos (zagueiro)
- Wenderson (volante)
- Vitinho (meia)
- Lucas Cardoso (meia)