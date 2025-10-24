Raio-X do Náutico: confira possíveis saídas e renovações para 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clube alvirrubro encerra 2025 com moral após o acesso para a Série B, mas convive com indefinição sobre a permanência de nomes importantes

Após a conquista do tão desejado acesso para a Série B, o Náutico já começa a planejar os primeiros detalhes para a temporada de 2026.

Apesar de não ter a renovação confirmada, devido ao aguardo pela realização das eleições, o técnico Hélio dos Anjos, em conjunto com a diretoria alvirrubra, já começou a definir os nomes que devem permanecer para a próxima temporada.

Algumas mudanças foram definidas na própria diretoria. O vice-presidente de futebol do clube alvirrubro Eduardo Granja e a vice-presidente executiva Tatiana Roma confirmaram que não irão permanecer em seus cargos após as eleições.

Além da Série B, o Náutico irá disputar apenas o Campeonato Pernambucano, já que o time não conseguiu garantir a classificação para as próximas edições de Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

Renovações e saídas do Náutico para 2026

O técnico Hélio dos Anjos já admitiu publicamente o desejo de renovar com até 13 nomes para a próxima temporada. O número de permanências também ditará o ritmo de contratações.

Do elenco atual, os principais jogadores com permanência confirmada são os atacantes Vinícius, cujo contrato é válido até o fim de 2027 e Paulo Sérgio, que possuía uma cláusula de renovação automática ativada devido ao acesso.

Além disso, o atacante Samuel Otusanya possui contrato de empréstimo junto ao Criciúma válido até o final de 2026 e seguirá no time para a Série B.

Outros pilares do elenco comandado por Hélio dos Anjos também interessam ao clube, como o goleiro Muriel, o lateral-direito Arnaldo e o volante Wenderson.

O zagueiro Carlinhos também deseja ficar nos Aflitos. No entanto, o atleta possui pré-contrato com o Noroeste para 2026. Os clubes negociam um empréstimo do jogador.

Por fim, o zagueiro Mateus Silva, bem como os meias Vitinho e Lucas Cardoso estão emprestados por Ponte Preta, Cruzeiro e Cuiabá e precisarão ter o vínculo de empréstimo extendido.

Pratas da casa, o goleiro Léo, os zagueiros Felipe Santana e Índio, o volante Samuel, o meia Felipe Redaelli e os atacantes Kauan Maranhão, Kayon e Thalissinho possuem contrato com o Timbu e permanecerão ligados ao time.

Outros jogadores que também possuem contrato com o Náutico são o zagueiro Fagner Alemão e o lateral-esquerdo Luiz Paulo. Lesionados, os atletas possuem uma cláusula de estabilidade enquanto se recuperam de problemas físicos.

Jogadores do Náutico com permanência confirmada para 2026



Léo (goleiro)

Felipe Santana (zagueiro)

Índio (zagueiro)

Samuel (volante)

Felipe Redaelli (meia)

Samuel Otusanya (atacante)

Paulo Sérgio (atacante)

Vinícius (atacante)

Kauan Maranhão (atacante)

Kayon (atacante)

Thalissinho (atacante)

O zagueiro Fagner Alemão e o lateral-esquerdo Luiz Paulo renovarão contrato devido à cláusula de estabilidade.

Jogadores que devem negociar a renovação de contrato para 2026