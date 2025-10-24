fechar
Nautico | Notícia

Raio-X do Náutico: confira possíveis saídas e renovações para 2026

Clube alvirrubro encerra 2025 com moral após o acesso para a Série B, mas convive com indefinição sobre a permanência de nomes importantes

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 24/10/2025 às 14:41 | Atualizado em 24/10/2025 às 14:59
O atacante Vin&iacute;cius &eacute; uma das pe&ccedil;as que possuem contrato para 2026
O atacante Vinícius é uma das peças que possuem contrato para 2026 - Gabriel França/CNC

Após a conquista do tão desejado acesso para a Série B, o Náutico já começa a planejar os primeiros detalhes para a temporada de 2026.

Apesar de não ter a renovação confirmada, devido ao aguardo pela realização das eleições, o técnico Hélio dos Anjos, em conjunto com a diretoria alvirrubra, já começou a definir os nomes que devem permanecer para a próxima temporada.

Algumas mudanças foram definidas na própria diretoria. O vice-presidente de futebol do clube alvirrubro Eduardo Granja e a vice-presidente executiva Tatiana Roma confirmaram que não irão permanecer em seus cargos após as eleições.

Além da Série B, o Náutico irá disputar apenas o Campeonato Pernambucano, já que o time não conseguiu garantir a classificação para as próximas edições de Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

Renovações e saídas do Náutico para 2026

O técnico Hélio dos Anjos já admitiu publicamente o desejo de renovar com até 13 nomes para a próxima temporada. O número de permanências também ditará o ritmo de contratações.

Do elenco atual, os principais jogadores com permanência confirmada são os atacantes Vinícius, cujo contrato é válido até o fim de 2027 e Paulo Sérgio, que possuía uma cláusula de renovação automática ativada devido ao acesso.

Além disso, o atacante Samuel Otusanya possui contrato de empréstimo junto ao Criciúma válido até o final de 2026 e seguirá no time para a Série B.

Outros pilares do elenco comandado por Hélio dos Anjos também interessam ao clube, como o goleiro Muriel, o lateral-direito Arnaldo e o volante Wenderson.

O zagueiro Carlinhos também deseja ficar nos Aflitos. No entanto, o atleta possui pré-contrato com o Noroeste para 2026. Os clubes negociam um empréstimo do jogador.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Por fim, o zagueiro Mateus Silva, bem como os meias Vitinho e Lucas Cardoso estão emprestados por Ponte Preta, Cruzeiro e Cuiabá e precisarão ter o vínculo de empréstimo extendido.

Pratas da casa, o goleiro Léo, os zagueiros Felipe Santana e Índio, o volante Samuel, o meia Felipe Redaelli e os atacantes Kauan Maranhão, Kayon e Thalissinho possuem contrato com o Timbu e permanecerão ligados ao time.

Outros jogadores que também possuem contrato com o Náutico são o zagueiro Fagner Alemão e o lateral-esquerdo Luiz Paulo. Lesionados, os atletas possuem uma cláusula de estabilidade enquanto se recuperam de problemas físicos.

Jogadores do Náutico com permanência confirmada para 2026

  • Léo (goleiro)
  • Felipe Santana (zagueiro)
  • Índio (zagueiro)
  • Samuel (volante)
  • Felipe Redaelli (meia)
  • Samuel Otusanya (atacante)
  • Paulo Sérgio (atacante)
  • Vinícius (atacante)
  • Kauan Maranhão (atacante)
  • Kayon (atacante)
  • Thalissinho (atacante)

O zagueiro Fagner Alemão e o lateral-esquerdo Luiz Paulo renovarão contrato devido à cláusula de estabilidade.

Jogadores que devem negociar a renovação de contrato para 2026

  • Muriel (goleiro)
  • Arnaldo (lateral-direito)
  • Mateus Silva (zagueiro)
  • Carlinhos (zagueiro)
  • Wenderson (volante)
  • Vitinho (meia)
  • Lucas Cardoso (meia)

Leia também

Ex-jogador do Náutico brilha na Champions League e é eleito o melhor em campo
Liga dos Campeões

Ex-jogador do Náutico brilha na Champions League e é eleito o melhor em campo
Náutico: Eduardo Granja destaca importância de Hélio e Guilherme dos Anjos no acesso à Série B
Náutico

Náutico: Eduardo Granja destaca importância de Hélio e Guilherme dos Anjos no acesso à Série B

Compartilhe

Tags