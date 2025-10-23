Náutico: Eduardo Granja destaca importância de Hélio e Guilherme dos Anjos no acesso à Série B

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De saída do clube alvirrubro, vice-presidente de futebol da equipe dos Aflitos também ressalta melhorias em diferentes departamentos do Timbu

O vice-presidente de futebol do Náutico, Eduardo Granja concedeu uma entrevista para o repórter Raldney Alves, da Rádio Jornal, onde detalhou a trajetória do time rumo ao acesso para a Série B.

Granja destacou a importância de Hélio e Guilherme dos Anjos e ressaltou o trabalho da comissão técnica, em conjunto com os diversos departamentos do clube alvirrubro.

Confira a declaração de Eduardo Granja

"Foi vital. A gente, quando assumiu, na virada de 2024 para 2025, promoveu uma série de melhorias no departamento de futebol. Reinstalamos o centro de inteligência e criamos o departamento de saúde e performance, construindo uma relação melhor do departamento médico e fisiologia.

Tudo isso era para dar sustentação a um trabalho a ser desenvolvido e ter resultados em campo. Esses resultados não estavam vindo muito mais por questões técnicas do que por uma questão de retaguarda, gestão ou estrutura.

E a chegada do professor Hélio, como conhece muito a casa, conhece muito o Náutico, e por suas qualidades e experiência, pôde alavancar a equipe, tanto no desenvolvimento técnico e tático.

Principalmente, deu alma ao time e se adequou muito ao momento de urgência que o clube passava, de estar construindo uma saída dessa divisão, e todo mundo comprou a ideia.

Diretoria comprou ideia, atletas compraram a ideia, a torcida foi chegando e no final, todos puderam desfrutar do sucesso desse trabalho coletivo".

Eduardo Granja não irá permanecer no Náutico para 2026

Apesar da boa fase devido à conquista do sonhado acesso para a Série B, Eduardo Granja não irá permanecer no cargo de vice-presidente de futebol para o ano de 2026.

O dirigente afirmou que a decisão de solicitar um afastamento do clube alvirrubro foi tomada por questões de saúde, já que precisará se resguardar por, pelo menos, 90 dias, após sofrer um AVC. Eduardo Granja garantiu que seguirá contribuindo com o Náutico de outras formas.

Antes de se afastar, Granja ainda irá participar da transição do futebol de 2025 para 2026. Além do dirigente, a vice-presidente executiva Tatiana Roma também confirmou que não participará do pleito eleitoral, marcado para o dia 30 de novembro.