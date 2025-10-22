Náutico passará por grande mudança na diretoria de futebol
O clube passará por uma eleição no fim do próximo mês de novembro, mas, dificilmente, não será para oficializar a reeleição do presidente Bruno Becker
O Náutico passará por uma grande mudança no principal departamento do clube para a próxima temporada. Trata-se da saída do vice-presidente de futebol Eduardo Granja. O dirigente ainda participará da transição de 2025 para 2026. Porém, não seguirá no setor e contribuirá com o clube de outras formas.
Essa é a segunda mudança entre os principais cargos do Timbu para o próximo ano. Antes de Granja, a vice-presidente Tatiana Roma declarou que não participará do pleito, que está marcado para o dia 30 de novembro. Isso mesmo o presidente Bruno Becker sendo o favorito em qualquer possível bate-chapa.
Nos bastidores dos Aflitos, não está descartada também uma aclamação do mandatário. Com o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, a oposição perdeu força e nenhum integrante se manifestou como candidato.
Granja no Náutico
Eduardo Granja assumiu a vice-presidência de futebol do Náutico em julho de 2024. No segundo semestre, não conseguiu o êxito na Série C, mas seguiu no clube. Ele integrava o setor ao lado do executivo de futebol Edgard Montemor, que ainda não teve a permanência oficializada.
Justamente por causa da indefinição em relação a gestão do biênio 2026-27. Apesar disso, os alvirrubros já começaram a iniciaram o planejamento para a próxima temporada.
"Eu quero ficar, mas ainda não acertei nada. O clube vai passar por um processo de eleição e estou aguardando um contato do presidente para a gente conversar e definir o futuro. Quando fechei com o Náutico, não pensei apenas em uma temporada. E, sim, em um projeto longo", afirmou Edgard Montemor, em entrevista à Rádio Jornal.
A saída do vice-presidente de futebol Eduardo Granja foi divulgada pelo Ge e confirmada pela reportagem do Escrete de Ouro.