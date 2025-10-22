Náutico: Paulo Sérgio ainda tem contrato com o Timbu? Confira a situação do camisa 9 para 2026
O camisa 9 da equipe alvirrubra passou por momentos difíceis ao longo da temporada, mas foi fundamental para o acesso, marcando gols decisivos.
A temporada do Náutico em 2025 já foi encerrada, mas os preparativos para o próximo ano seguem a todo vapor. Uma das grandes dúvidas é se Paulo Sérgio, centroavante da equipe, continuará no clube alvirrubro, que disputará a Série B do Campeonato Brasileiro em 2026.
O camisa 9, que teve uma temporada passada excepcional, enfrentou muitas dificuldades ao longo do ano, incluindo lesões e problemas de saúde.
Na semana anterior ao jogo contra o Brusque, que garantiu o acesso do Náutico, ele enfrentou uma virose e dores lombares. Ainda assim, superou os obstáculos e ajudou o clube a conquistar o objetivo.
Apesar de ter atuado em apenas 17 partidas, Paulo Sérgio foi decisivo em momentos importantes, marcando 8 gols ao longo da temporada e mantendo-se, pelo segundo ano consecutivo, como o maior artilheiro do Náutico.
Paulo Sérgio continuará no Náutico em 2026?
Ainda não foi confirmada a permanência do camisa 9, mas o acesso do Timbu à Série B ativou uma cláusula de renovação automática do contrato do atacante para a próxima temporada. Se depender do próprio jogador, ele seguirá vestindo a camisa alvirrubra.
"Mais do que ninguém, eu quero muito ficar, mas é algo que precisa ser conversado e deixo para o meu empresário. Mas todo mundo sabe do amor e carinho que tenho por esse clube. Espero que possamos dar sequência ao trabalho", disse o camisa 9.
Números de Paulo Sérgio
Entre 2024 e 2025, Paulo Sérgio disputou 50 partidas pelo Náutico e marcou 24 gols. No ano passado, ele balançou as redes 16 vezes, sendo dez na Série C, sendo o artilheiro da competição.