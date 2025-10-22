fechar
Náutico: Paulo Sérgio ainda tem contrato com o Timbu? Confira a situação do camisa 9 para 2026

O camisa 9 da equipe alvirrubra passou por momentos difíceis ao longo da temporada, mas foi fundamental para o acesso, marcando gols decisivos.

Por João Victor Tavares Publicado em 22/10/2025 às 15:24 | Atualizado em 22/10/2025 às 16:11
Paulo Sérgio em comemoração do gol que garantiu acesso ao Náutico
Paulo Sérgio em comemoração do gol que garantiu acesso ao Náutico - Jailton Jr/JC Imagem

A temporada do Náutico em 2025 já foi encerrada, mas os preparativos para o próximo ano seguem a todo vapor. Uma das grandes dúvidas é se Paulo Sérgio, centroavante da equipe, continuará no clube alvirrubro, que disputará a Série B do Campeonato Brasileiro em 2026.

O camisa 9, que teve uma temporada passada excepcional, enfrentou muitas dificuldades ao longo do ano, incluindo lesões e problemas de saúde.

Na semana anterior ao jogo contra o Brusque, que garantiu o acesso do Náutico, ele enfrentou uma virose e dores lombares. Ainda assim, superou os obstáculos e ajudou o clube a conquistar o objetivo.

Apesar de ter atuado em apenas 17 partidas, Paulo Sérgio foi decisivo em momentos importantes, marcando 8 gols ao longo da temporada e mantendo-se, pelo segundo ano consecutivo, como o maior artilheiro do Náutico.

JAILTON JR./JC IMAGEM
Paulo Sérgio, atacante do Náutico - JAILTON JR./JC IMAGEM

Paulo Sérgio continuará no Náutico em 2026?

Ainda não foi confirmada a permanência do camisa 9, mas o acesso do Timbu à Série B ativou uma cláusula de renovação automática do contrato do atacante para a próxima temporada. Se depender do próprio jogador, ele seguirá vestindo a camisa alvirrubra.

"Mais do que ninguém, eu quero muito ficar, mas é algo que precisa ser conversado e deixo para o meu empresário. Mas todo mundo sabe do amor e carinho que tenho por esse clube. Espero que possamos dar sequência ao trabalho", disse o camisa 9.

Leia Também

Números de Paulo Sérgio

Entre 2024 e 2025, Paulo Sérgio disputou 50 partidas pelo Náutico e marcou 24 gols. No ano passado, ele balançou as redes 16 vezes, sendo dez na Série C, sendo o artilheiro da competição.

