Náutico fecha a venda de joia da base para o São Paulo por R$ 800 mil
A venda do jovem jogador de 16 anos recebeu o aval do Conselho Deliberativo na reunião da noite desta segunda-feira, 20 de outubro de 2025
O Náutico acertou a transferência do meia Dudu, de 16 anos, para o São Paulo. O acordo já estava encaminhado e recebeu o aval do Conselho Deliberativo, na reunião da noite desta segunda-feira (20).
Como a negociação aconteceu no final do mandato do presidente Bruno Becker, foi necessária a aprovação do Conselho Deliberativo para ser concluída. No dia 30 do próximo mês de novembro, o Timbu passará por uma eleição presidencial para o Executivo.
O Náutico receberá R$ 800 mil pela negociação de 50% dos direitos econômicos do prata da casa. No acordo, o Timbu ainda ficou com 20% dos direitos. O restante pertencia ao jogador, que já tinha negociado os 30%.
Histórico da joia do Náutico
Dudu fará 17 anos em novembro e foi integrado ao grupo profissional nesta temporada, vindo diretamente da categoria Sub-17. A primeira partida foi na derrota por 2x1 para o São Paulo, no Morumbis, na terceira fase da Copa do Brasil deste ano de 2025.
Nesta temporada, o meia também jogou na Copa Pernambuco e no Campeonato Pernambucano Sub-20. Dudu se juntará ao Tricolor Paulista após participar com a camisa do Náutico da Copa São Paulo de Futebol Júnior, no mês de janeiro.