Nautico | Notícia

Ex-jogador do Náutico brilha na Champions League e é eleito o melhor em campo

Revelado pelo Vitória, o atacante de 23 anos passou por Náutico e Figueirense antes de brilhar no União Leiria e ser contratado pelo Sporting.

Por João Victor Tavares Publicado em 23/10/2025 às 13:13
Alisson Santos atuando pelo Náutico em 2023
Alisson Santos atuando pelo Náutico em 2023 - Divulgação/Clube Náutico Capibaribe

Alisson Santos foi o grande destaque da terceira rodada da fase de grupos da UEFA Champions League.

Nesta quarta-feira (22), Sporting e Olympique de Marseille se enfrentaram em Portugal. O time francês abriu o placar, mas o ex-jogador do Náutico entrou aos 80 minutos e, em apenas seis minutos, marcou o gol da virada para o Sporting, garantindo o triunfo por 2 a 1 e sendo eleito o melhor em campo.

Na temporada, Alisson já disputou dez partidas, com dois gols e uma assistência, ambos marcados na Champions League.

Revelado pelo Vitória em 2021, passou por empréstimos no Náutico e Figueirense antes de brilhar no União Leiria, da segunda divisão portuguesa, e, posteriormente, ser contratado pelo Sporting.

Alisson Santos no Náutico

Alisson já tem passagem pelo futebol pernambucano: em 2023, defendeu o Náutico durante a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.

Atuando pelas pontas, entrou em campo 15 vezes, marcando um gol e contribuindo com uma assistência. Naquele ano, o Timbu acabou não avançando para a segunda fase da competição.

Temporada 25/26

Na temporada 2025/26, Alisson Santos vem se destacando pelo Sporting.

Em 10 partidas disputadas, o atacante marcou dois gols e deu uma assistência, sendo decisivo principalmente na UEFA Champions League, onde balançou as redes em dois dos três jogos que participou.

