Classificação da Liga dos Campeões atualizada: confira a tabela completa
Cinco equipes venceram suas duas primeiras partidas na competição e dividem a liderança. Apenas dois clubes ainda não conquistaram nenhum ponto
A terceira rodada da Liga dos Campeões está encerrada e a fase de liga já chegou à sua metade! Algumas equipes já encaminharam seu futuro na competição
Cinco times venceram seus dois primeiros jogos disputados na competição. Favoritos à classificação, PSG, Bayern de Munique, Inter de Milão, Arsenal e Real Madrid realizam grande início.
Por outro lado, Benfica e Ajax ainda não pontuaram e realizam uma campanha decepcionante no início da Champions.
Confira a tabela completa da Liga dos Campeões
|Posição
|Clube
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|Gols Pró
|Gols Contra
|Saldo de Gols
|1º
|PSG
|9
|3
|3
|0
|0
|13
|3
|10
|2º
|Bayern de Munique
|9
|3
|3
|0
|0
|12
|2
|10
|3º
|Inter de Milão
|9
|3
|3
|0
|0
|9
|0
|9
|4º
|Arsenal
|9
|3
|3
|0
|0
|8
|0
|8
|5º
|Real Madrid
|9
|3
|3
|0
|0
|8
|1
|7
|6º
|Borussia Dortmund
|7
|3
|2
|1
|0
|12
|7
|5
|7º
|Manchester City
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|8º
|Newcastle
|6
|3
|2
|0
|1
|8
|2
|6
|9º
|Barcelona
|6
|3
|2
|0
|1
|9
|4
|5
|10º
|Liverpool
|6
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|4
|11º
|Chelsea
|6
|3
|2
|0
|1
|7
|4
|3
|12º
|Sporting
|6
|3
|2
|0
|1
|7
|4
|3
|13º
|Qaraba?
|6
|3
|2
|0
|1
|6
|5
|1
|14º
|Galatasaray
|6
|3
|2
|0
|1
|5
|6
|-1
|15º
|Tottenham
|5
|3
|1
|2
|0
|3
|2
|1
|16º
|PSV
|4
|3
|1
|1
|1
|8
|6
|2
|17º
|Atalanta
|4
|3
|1
|1
|1
|2
|5
|-3
|18º
|Olympique
|3
|3
|1
|0
|2
|6
|4
|2
|19º
|Atlético de Madrid
|3
|3
|1
|0
|2
|7
|8
|-1
|20º
|Club Brugge
|3
|3
|1
|0
|2
|5
|7
|-2
|21º
|Athletic Bilbao
|3
|3
|1
|0
|2
|4
|7
|-3
|22º
|Eintracht Franfurt
|3
|3
|1
|0
|2
|7
|11
|-4
|23º
|Napoli
|3
|3
|1
|0
|2
|4
|9
|-5
|24º
|Union
|3
|3
|1
|0
|2
|3
|9
|-6
|25º
|Juventus
|2
|3
|0
|2
|1
|6
|7
|-1
|26º
|Bodø/Glimt
|2
|3
|0
|2
|1
|5
|7
|-2
|27º
|Monaco
|2
|3
|0
|2
|1
|3
|6
|-3
|28º
|Slavia Praga
|2
|3
|0
|2
|1
|2
|5
|-3
|29º
|Pafos
|2
|3
|0
|2
|1
|1
|5
|-4
|30º
|Bayer Leverkusen
|2
|3
|0
|2
|1
|5
|10
|-5
|31º
|Villarreal
|1
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|32º
|Copenhague
|1
|3
|0
|1
|2
|4
|8
|-4
|33º
|Olympiacos
|1
|3
|0
|1
|2
|1
|8
|-7
|34º
|Kairat
|1
|3
|0
|1
|2
|1
|9
|-8
|35º
|Benfica
|0
|3
|0
|0
|3
|2
|7
|-5
|36º
|Ajax
|0
|3
|0
|0
|3
|1
|11
|-10
Próxima rodada da Liga dos Campeões
A próxima rodada do principal torneio do futebol europeu será disputado entre os dias 4 de novembro (terça-feira) e 5 de novembro (quarta-feira).
16 partidas serão disputadas na semana. Os principais destaques são as repetições dos duelos entre Liverpool e Real Madrid, além de Bayern de Munique e PSG, clubes que realizaram finais de Liga dos Campeões recentemente.
No dia seguinte, será disputado o duelo entre Manchester City e Borussia Dortmund, confronto que será o principal jogo do dia.
Importante: A partir desta rodada, a competição terá horários diferentes devido ao fuso-horário europeu. Serão disputadas partidas às 14h45 e 17h00 (Horário de Brasília).
4 de novembro (terça-feira)
- Napoli x Eintracht Frankfurt – 14h45
- Slavia Praga x Arsenal – 14h45
- Atlético de Madrid x Union Berlin – 17h00
- Liverpool x Real Madrid – 17h00
- Tottenham x Copenhague – 17h00
- Olympiacos x PSV – 17h00
- Juventus x Sporting – 17h00
- Paris Saint-Germain x Bayern de Munique – 17h00
5 de novembro (quarta-feira)
- Bodø/Glimt x Monaco – 14h45
- Pafos x Villarreal – 14h45
- Qarabag x Chelsea – 17h00
- Manchester City x Borussia Dortmund – 17h00
- Newcastle x Athletic Bilbao – 17h00
- Ajax x Galatasaray – 17h00
- Club Brugge x Barcelona – 17h00
- Benfica x Bayer Leverkusen – 17h00
- Inter de Milão x Kairat Almaty – 17h00
- Olympique de Marseille x Atalanta – 17h00