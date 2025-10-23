Classificação da Liga dos Campeões atualizada: confira a tabela completa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Cinco equipes venceram suas duas primeiras partidas na competição e dividem a liderança. Apenas dois clubes ainda não conquistaram nenhum ponto

A terceira rodada da Liga dos Campeões está encerrada e a fase de liga já chegou à sua metade! Algumas equipes já encaminharam seu futuro na competição

Cinco times venceram seus dois primeiros jogos disputados na competição. Favoritos à classificação, PSG, Bayern de Munique, Inter de Milão, Arsenal e Real Madrid realizam grande início.

Por outro lado, Benfica e Ajax ainda não pontuaram e realizam uma campanha decepcionante no início da Champions.

Confira a tabela completa da Liga dos Campeões

Posição Clube Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo de Gols 1º PSG 9 3 3 0 0 13 3 10 2º Bayern de Munique 9 3 3 0 0 12 2 10 3º Inter de Milão 9 3 3 0 0 9 0 9 4º Arsenal 9 3 3 0 0 8 0 8 5º Real Madrid 9 3 3 0 0 8 1 7 6º Borussia Dortmund 7 3 2 1 0 12 7 5 7º Manchester City 7 3 2 1 0 6 2 4 8º Newcastle 6 3 2 0 1 8 2 6 9º Barcelona 6 3 2 0 1 9 4 5 10º Liverpool 6 3 2 0 1 8 4 4 11º Chelsea 6 3 2 0 1 7 4 3 12º Sporting 6 3 2 0 1 7 4 3 13º Qaraba? 6 3 2 0 1 6 5 1 14º Galatasaray 6 3 2 0 1 5 6 -1 15º Tottenham 5 3 1 2 0 3 2 1 16º PSV 4 3 1 1 1 8 6 2 17º Atalanta 4 3 1 1 1 2 5 -3 18º Olympique 3 3 1 0 2 6 4 2 19º Atlético de Madrid 3 3 1 0 2 7 8 -1 20º Club Brugge 3 3 1 0 2 5 7 -2 21º Athletic Bilbao 3 3 1 0 2 4 7 -3 22º Eintracht Franfurt 3 3 1 0 2 7 11 -4 23º Napoli 3 3 1 0 2 4 9 -5 24º Union 3 3 1 0 2 3 9 -6 25º Juventus 2 3 0 2 1 6 7 -1 26º Bodø/Glimt 2 3 0 2 1 5 7 -2 27º Monaco 2 3 0 2 1 3 6 -3 28º Slavia Praga 2 3 0 2 1 2 5 -3 29º Pafos 2 3 0 2 1 1 5 -4 30º Bayer Leverkusen 2 3 0 2 1 5 10 -5 31º Villarreal 1 3 0 1 2 2 5 -3 32º Copenhague 1 3 0 1 2 4 8 -4 33º Olympiacos 1 3 0 1 2 1 8 -7 34º Kairat 1 3 0 1 2 1 9 -8 35º Benfica 0 3 0 0 3 2 7 -5 36º Ajax 0 3 0 0 3 1 11 -10

Próxima rodada da Liga dos Campeões



A próxima rodada do principal torneio do futebol europeu será disputado entre os dias 4 de novembro (terça-feira) e 5 de novembro (quarta-feira).

16 partidas serão disputadas na semana. Os principais destaques são as repetições dos duelos entre Liverpool e Real Madrid, além de Bayern de Munique e PSG, clubes que realizaram finais de Liga dos Campeões recentemente.

No dia seguinte, será disputado o duelo entre Manchester City e Borussia Dortmund, confronto que será o principal jogo do dia.

Importante: A partir desta rodada, a competição terá horários diferentes devido ao fuso-horário europeu. Serão disputadas partidas às 14h45 e 17h00 (Horário de Brasília).

4 de novembro (terça-feira)



Napoli x Eintracht Frankfurt – 14h45

Slavia Praga x Arsenal – 14h45

Atlético de Madrid x Union Berlin – 17h00

Liverpool x Real Madrid – 17h00

Tottenham x Copenhague – 17h00

Olympiacos x PSV – 17h00

Juventus x Sporting – 17h00

Paris Saint-Germain x Bayern de Munique – 17h00

5 de novembro (quarta-feira)

