Champions League | Notícia

Classificação da Liga dos Campeões atualizada: confira a tabela completa

Cinco equipes venceram suas duas primeiras partidas na competição e dividem a liderança. Apenas dois clubes ainda não conquistaram nenhum ponto

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 23/10/2025 às 12:17
Taça da Liga dos Campeões
Taça da Liga dos Campeões - Reprodução/ UEFA

A terceira rodada da Liga dos Campeões está encerrada e a fase de liga já chegou à sua metade! Algumas equipes já encaminharam seu futuro na competição

Cinco times venceram seus dois primeiros jogos disputados na competição. Favoritos à classificação, PSG, Bayern de Munique, Inter de Milão, Arsenal e Real Madrid realizam grande início.

Por outro lado, Benfica e Ajax ainda não pontuaram e realizam uma campanha decepcionante no início da Champions.

Confira a tabela completa da Liga dos Campeões

Posição Clube Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo de Gols
PSG 9 3 3 0 0 13 3 10
Bayern de Munique 9 3 3 0 0 12 2 10
Inter de Milão 9 3 3 0 0 9 0 9
Arsenal 9 3 3 0 0 8 0 8
Real Madrid 9 3 3 0 0 8 1 7
Borussia Dortmund 7 3 2 1 0 12 7 5
Manchester City 7 3 2 1 0 6 2 4
Newcastle 6 3 2 0 1 8 2 6
Barcelona 6 3 2 0 1 9 4 5
10º Liverpool 6 3 2 0 1 8 4 4
11º Chelsea 6 3 2 0 1 7 4 3
12º Sporting 6 3 2 0 1 7 4 3
13º Qaraba? 6 3 2 0 1 6 5 1
14º Galatasaray 6 3 2 0 1 5 6 -1
15º Tottenham 5 3 1 2 0 3 2 1
16º PSV 4 3 1 1 1 8 6 2
17º Atalanta 4 3 1 1 1 2 5 -3
18º Olympique 3 3 1 0 2 6 4 2
19º Atlético de Madrid 3 3 1 0 2 7 8 -1
20º Club Brugge 3 3 1 0 2 5 7 -2
21º Athletic Bilbao 3 3 1 0 2 4 7 -3
22º Eintracht Franfurt 3 3 1 0 2 7 11 -4
23º Napoli 3 3 1 0 2 4 9 -5
24º Union 3 3 1 0 2 3 9 -6
25º Juventus 2 3 0 2 1 6 7 -1
26º Bodø/Glimt 2 3 0 2 1 5 7 -2
27º Monaco 2 3 0 2 1 3 6 -3
28º Slavia Praga 2 3 0 2 1 2 5 -3
29º Pafos 2 3 0 2 1 1 5 -4
30º Bayer Leverkusen 2 3 0 2 1 5 10 -5
31º Villarreal 1 3 0 1 2 2 5 -3
32º Copenhague 1 3 0 1 2 4 8 -4
33º Olympiacos 1 3 0 1 2 1 8 -7
34º Kairat 1 3 0 1 2 1 9 -8
35º Benfica 0 3 0 0 3 2 7 -5
36º Ajax 0 3 0 0 3 1 11 -10

Próxima rodada da Liga dos Campeões

A próxima rodada do principal torneio do futebol europeu será disputado entre os dias 4 de novembro (terça-feira) e 5 de novembro (quarta-feira).

16 partidas serão disputadas na semana. Os principais destaques são as repetições dos duelos entre Liverpool e Real Madrid, além de Bayern de Munique e PSG, clubes que realizaram finais de Liga dos Campeões recentemente.

No dia seguinte, será disputado o duelo entre Manchester City e Borussia Dortmund, confronto que será o principal jogo do dia.

Importante: A partir desta rodada, a competição terá horários diferentes devido ao fuso-horário europeu. Serão disputadas partidas às 14h45 e 17h00 (Horário de Brasília).

4 de novembro (terça-feira)

  • Napoli x Eintracht Frankfurt – 14h45
  • Slavia Praga x Arsenal – 14h45
  • Atlético de Madrid x Union Berlin – 17h00
  • Liverpool x Real Madrid – 17h00
  • Tottenham x Copenhague – 17h00
  • Olympiacos x PSV – 17h00
  • Juventus x Sporting – 17h00
  • Paris Saint-Germain x Bayern de Munique – 17h00

5 de novembro (quarta-feira)

  • Bodø/Glimt x Monaco – 14h45
  • Pafos x Villarreal – 14h45
  • Qarabag x Chelsea – 17h00
  • Manchester City x Borussia Dortmund – 17h00
  • Newcastle x Athletic Bilbao – 17h00
  • Ajax x Galatasaray – 17h00
  • Club Brugge x Barcelona – 17h00
  • Benfica x Bayer Leverkusen – 17h00
  • Inter de Milão x Kairat Almaty – 17h00
  • Olympique de Marseille x Atalanta – 17h00

