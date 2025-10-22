Transmissão Sporting x Olympique de Marseille ao vivo online: confira onde assistir
Derrotados na rodada anterior, portugueses buscam a vitória em casa para seguirem firmes na Champions. Franceses golearam o Ajax no último jogo
Sporting e Olympique de Marseille irão se enfrentar nesta quarta-feira (22), às 16h00 (Horário de Brasília). O confronto será disputado no Estádio José Alvalade, em Lisboa. A partida é válida pela terceira rodada da Liga dos Campeões.
Onde assistir Sporting x Olympique de Marseille ao vivo
A partida será transmitida com exclusividade pela HBO Max (plataforma de streaming). Apenas os assinantes poderão acompanhar o jogo.
Como chegam as equipes
Os Leões somam três pontos nas duas primeiras rodadas do grupo e entram em campo em busca da vitória para seguirem firmes rumo ao mata-mata. Na rodada anterior, a equipe foi derrotada pelo Napoli, por 2 a 1.
O Olympique de Marseille também possui três pontos no grupo e chega com o moral elevado após goleada sobre o Le Havre por 6 a 2 na Ligue 1, além de vitória convincente por 4 a 0 sobre o Ajax na Liga dos Campeões.
Ficha técnica
- Data e Horário: Quarta-feira (22/10) – 16h00 (Horário de Brasília)
- Competição: Liga dos Campeões – Fase de Liga (Rodada 3)
- Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa (Portugal)
- Onde Assistir: HBO Max
Prováveis Escalações
Sporting: Rui Silva; Vagiannidis, Gonçalo Inácio, Debast e Mangas; Morita e Hjulmand; Geovany Quenda, Francisco Trincão e Pedro Gonçalves; Luis Suárez. Técnico: Rui Borges
Olympique de Marseille: Rulli; Pavard, Balerdi, Aguerd e Emerson Palmieri; Hojbjerg e Vermeeren; Greenwood, Angel Gomes e Igor Paixão; Aubameyang. Técnico: Roberto de Zerbi