fechar
Nautico | Notícia

Náutico: Eduardo Granja projeta desafios na Série B e fala sobre mudanças no clube em 2026

O vice-presidente de futebol deixará o cargo do clube alvirrubro após concluir a transição do planejamento de 2026 para a próxima diretoria.

Por João Victor Tavares Publicado em 23/10/2025 às 16:31
Eduardo Granja, agora, ex-vice-presidente de futebol do Náutico
Eduardo Granja, agora, ex-vice-presidente de futebol do Náutico - Gabriel França/CNC

Nesta quinta-feira (23), em entrevista exclusiva para Raldney Alves, da Rádio Jornal, o vice-presidente de futebol do Náutico, Eduardo Granja, comentou sobre a recente conquista do clube e os desafios que a equipe enfrentará na Série B em 2026.

Granja, que deixará o cargo ao final do ano, ressaltou a importância de valorizar o espaço conquistado pelo clube.

“Primeiro, é importante valorizar essa conquista. O clube alcançou esse espaço com muito esforço, com a dedicação de atletas, comissão técnica e diretoria.

Conquistar isso em campo é motivo de orgulho. Não podemos chegar à Série B no ano que vem nos achando menores do que a divisão. Estamos indo para lá porque merecemos, e por grandeza e tradição, o Náutico deve, no mínimo, estar na Série B”, afirmou.

O dirigente também destacou que a Série B atual é diferente da última participação do Náutico, há quatro anos, e que o clube precisará se adaptar às novas demandas financeiras, esportivas e comerciais.

“A infraestrutura de apoio ao futebol precisa ser melhorada, assim como o estádio.

A manutenção do professor Hélio é um passo importante, mas é fundamental que o presidente Bruno monte uma diretoria forte e atuante, com boa inserção no mercado, para dar sustentação ao trabalho da comissão técnica”, explicou.

GABRIEL FRANÇA/CNC
Bruno Becker (D), presidente do Náutico, ao lado do vice-presidente de futebol Eduardo Granja (E) - GABRIEL FRANÇA/CNC

Granja fala sobre os erros da gestão passada

Granja também fez uma reflexão sobre a gestão passada:

“No passado, o Náutico também não investiu adequadamente em gestão interna, como ocorreu em 2013, e os resultados não foram os melhores.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Vamos para a Série B com a grandeza, tradição e força da nossa camisa, mas é preciso investir em melhorias. O Náutico é grande demais para se achar menor do que a competição”.

Leia Também

Planejamento para a próxima temporada

Apesar da eleição marcada para o dia 30 de novembro, o Náutico já vem planejando a próxima temporada com ações no futebol.

Além da saída de Eduardo Granja, outro nome tem futuro incerto no clube, pelo menos por enquanto. O executivo de futebol Edgard Montemor ainda não foi procurado para renovar contrato, mas demonstrou interesse em permanecer no projeto visando a próxima temporada.

Leia também

Ex-jogador do Náutico brilha na Champions League e é eleito o melhor em campo
Liga dos Campeões

Ex-jogador do Náutico brilha na Champions League e é eleito o melhor em campo
Náutico: Paulo Sérgio ainda tem contrato com o Timbu? Confira a situação do camisa 9 para 2026
Timbu

Náutico: Paulo Sérgio ainda tem contrato com o Timbu? Confira a situação do camisa 9 para 2026

Compartilhe

Tags