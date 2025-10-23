Náutico: Eduardo Granja projeta desafios na Série B e fala sobre mudanças no clube em 2026
O vice-presidente de futebol deixará o cargo do clube alvirrubro após concluir a transição do planejamento de 2026 para a próxima diretoria.
Nesta quinta-feira (23), em entrevista exclusiva para Raldney Alves, da Rádio Jornal, o vice-presidente de futebol do Náutico, Eduardo Granja, comentou sobre a recente conquista do clube e os desafios que a equipe enfrentará na Série B em 2026.
Granja, que deixará o cargo ao final do ano, ressaltou a importância de valorizar o espaço conquistado pelo clube.
“Primeiro, é importante valorizar essa conquista. O clube alcançou esse espaço com muito esforço, com a dedicação de atletas, comissão técnica e diretoria.
Conquistar isso em campo é motivo de orgulho. Não podemos chegar à Série B no ano que vem nos achando menores do que a divisão. Estamos indo para lá porque merecemos, e por grandeza e tradição, o Náutico deve, no mínimo, estar na Série B”, afirmou.
O dirigente também destacou que a Série B atual é diferente da última participação do Náutico, há quatro anos, e que o clube precisará se adaptar às novas demandas financeiras, esportivas e comerciais.
“A infraestrutura de apoio ao futebol precisa ser melhorada, assim como o estádio.
A manutenção do professor Hélio é um passo importante, mas é fundamental que o presidente Bruno monte uma diretoria forte e atuante, com boa inserção no mercado, para dar sustentação ao trabalho da comissão técnica”, explicou.
Granja fala sobre os erros da gestão passada
Granja também fez uma reflexão sobre a gestão passada:
“No passado, o Náutico também não investiu adequadamente em gestão interna, como ocorreu em 2013, e os resultados não foram os melhores.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Vamos para a Série B com a grandeza, tradição e força da nossa camisa, mas é preciso investir em melhorias. O Náutico é grande demais para se achar menor do que a competição”.
Planejamento para a próxima temporada
Apesar da eleição marcada para o dia 30 de novembro, o Náutico já vem planejando a próxima temporada com ações no futebol.
Além da saída de Eduardo Granja, outro nome tem futuro incerto no clube, pelo menos por enquanto. O executivo de futebol Edgard Montemor ainda não foi procurado para renovar contrato, mas demonstrou interesse em permanecer no projeto visando a próxima temporada.