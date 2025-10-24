fechar
Náutico pode acertar permanência de meia que chegou na reta final da Série C

Vitinho chegou ao Timbu por indicação do técnico Hélio dos Anjos para a disputa do Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro

Por Davi Saboya Publicado em 24/10/2025 às 20:52
Vitinho, meia do N&aacute;utico
Vitinho, meia do Náutico - Gabriel França/CNC

O meia Vitinho pode permanecer no Náutico para a próxima temporada. A informação foi revelado pelo repórter Igor Moura, da Rádio Jornal. O jogador pertence ao Cruzeiro e a Raposa enxerga com bons olhos a permanência do jogador no Timbu para a próxima temporada. 

Vitinho chegou ao Náutico para a disputa do Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro. Ele foi contratado pelo pelo clube alvirrubro por indicação do técnico Hélio dos Anjos.

Ambos trabalharam juntos na Ponte Preta. O jogador, de 21 anos, agradou o treinador e deve ficar a lista de remanescentes para 2026. 

Porém, a pauta das renovações está de "stand-by" por causa da eleição do dia 30 de novembro. Apesar disso, a direção alvirrubra trabalha nos bastidores de olho na próxima temporada. 

Como o presidente Bruno Becker não deve ter dificuldade para a reeleição, as permanências do técnico Hélio dos Anjos e até o executivo de futebol Edgard Montemor devem ser oficializadas em breve.

Vale lembrar que a vice-presidente Tatiana Roma e o vice-presidente de futebol Eduardo Granja já deixaram claro que não irão permanecer na direção para 2026.

Remanescentes do Náutico

Entre os remanescentes que devem ficar no Náutico para a próxima temporada, estão o goleiro Muriel, os zagueiros Mateus Silva e Carlinhos e os atacantes Vinícius e Paulo Sérgio. No entanto, nada está confirmado ainda e cada caso será estudado após a definição da gestão para 2026-17 com a eleição.

