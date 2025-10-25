Náutico: Oposição articula candidatura de Edno Melo para enfrentar Bruno Becker na eleição

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com Bruno Becker confirmado na busca pela reeleição, oposição se movimenta nos bastidores para convencer ex-presidente a compor chapa adversária

Garantido na Série B de 2026, o Náutico agora volta seus olhos para as eleições que definirão, no dia 30 de novembro, o Presidente e Vice-Presidente da Diretoria Executiva do clube para o biênio 2026/2027.

O período para o registro de chapas se encerra na próxima quarta-feira (29) e, até o momento, embora ainda sem um anúncio oficial, apenas a atual gestão já definiu a sua candidatura que será formada pelo atual presidente Bruno Becker, que busca a reeleição para o cargo e que terá Ricardo Malta, ex-diretor do CT Wilson Campos, como vice.

Até o momento, a oposição ainda não definiu o seu candidato, mas segundo apuração do Blog do Torcedor, existe uma articulação interna por parte de um grupo de conselheiros alvirrubros para o lançamento de uma nova candidatura de Edno Melo, ex-presidente do clube entre 2018 e 2021.

No entanto, o mesmo estaria se mostrando resistente à candidatura mesmo com a movimentação em prol de uma chapa encabeçada por ele.

O Blog do Torcedor teve, ainda, acesso à uma "carta", assinada pelo conselheiro Roberto Andrade, que estaria circulando entre a oposição neste movimento de articulação visando o lançamento da candidatura de Edno Melo, leia-a na íntegra abaixo:

"Clamor pelo retorno de Edno Melo cresce às vésperas da eleição do Náutico

Embora o ex-presidente Edno Melo não tenha se colocado como candidato à presidência do Clube Náutico Capibaribe na próxima eleição, marcada para o dia 30 de novembro, o clamor por seu retorno cresce a cada dia entre conselheiros, sócios e torcedores alvirrubros.

Independente do acesso à série B, a percepção geral é de que o Náutico atravessa um dos momentos mais delicados de sua história recente, tanto no aspecto administrativo-financeiro quanto estrutural. O cenário inspira preocupação e, entre os grandes alvirrubros, há consenso de que o Clube precisa de um dirigente experiente, preparado e com histórico comprovado de gestão para conduzi-lo novamente a uma zona de segurança.

Temas sensíveis como a Recuperação Judicial (RJ), a possível transformação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF), a execução judicial da Arena Pernambuco, o contrato com a Liga Forte Futebol e até mesmo o fornecimento de um material esportivo de qualidade, exigem uma direção técnica, transparente e com visão estratégica - atributos reconhecidos na passagem de Edno Melo pela presidência, período que ficou marcado por títulos, estabilidade e modernização.

Além dos desafios jurídicos e financeiros, o estado físico da sede do Clube reflete a precariedade atual:

a piscina encontra-se com as arquibancadas interditadas, funcionando de forma temerária; a quadra poliesportiva está sem teto e com o piso destruído por conta das chuvas; os banheiros e restaurantes encontram-se degradados; a estrutura social perdeu atratividade; e até mesmo a sala da presidência encontra-se interditada.

Cenário de total abandono e descaso com o patrimônio alvirrubro.

O estádio dos Aflitos, por sua vez, não atende atualmente às exigências estruturais da Série B, o que expõe o torcedor a condições inadequadas e o Clube a riscos desportivos e regulatórios.

No campo econômico, a atual gestão não apresentou as contas relativas ao exercício de 2024, o que impossibilitou o Conselho Fiscal de emitir parecer e, consequentemente, as contas serem apreciadas e julgadas pelo Conselho Deliberativo; a atual gestão antecipou todas as receitas referentes a 2026, oriundas de contratos de renovação e mensalidade de sócios; além de ter aumentado o passivo trabalhista, ao contratar e dispensar um número elevado de atletas - passivo este que encontra-se fora do âmbito da Recuperação Judicial.

Soma-se a isso a nomeação de pessoas sem qualificação técnica para cargos remunerados, o que consolida a sensação de desorganização e ineficiência administrativa.

Existem dezenas de requerimentos encaminhados à Mesa Diretora do Conselho Deliberativo pedindo a apuração dos fatos; porém, há relatos de conivência do atual Presidente do Órgão.

Diversos blogs e veículos independentes de cobertura alvirrubra noticiaram no transcorrer desta gestão inúmeras irregularidades e indícios de má gestão, que preocupam o torcedor, o quadro social e os membros do Conselho Deliberativo.

O sentimento predominante é de que o Náutico precisa reencontrar o rumo da boa governança, com foco na transparência, responsabilidade fiscal e resgate institucional.

Enquanto isso, o nome de Edno Melo volta a ecoar nos corredores dos Aflitos, como símbolo de estabilidade e credibilidade.



Ainda que o ex-presidente não tenha anunciado intenção de disputar o pleito, cresce o movimento interno que defende sua volta como condição essencial para reconstruir o Clube e restabelecer o orgulho alvirrubro."