Série B 2026: veja quem o Náutico enfrentará na competição
O Timbu já está garantido na segunda divisão e aguarda apenas o término das Séries A e B para que sejam definidos os outros 16 participantes.
A Série B de 2026 começa a tomar forma, e o Náutico já se prepara para iniciar o planejamento da próxima temporada, focando em renovações no elenco e na contratação de reforços de qualidade.
O próximo ano será decisivo para o alvirrubro, que não disputa a segunda divisão desde 2022. O clube chega motivado, com investimentos estratégicos para lutar pelo acesso e retomar seu protagonismo no futebol nacional. O objetivo é recuperar o prestígio e o desempenho que o time teve em temporadas passadas.
Até o momento, quatro times já estão confirmados na competição.
Se o torneio terminasse hoje, as vagas seriam ocupadas por Chapecoense, Cuiabá, Athletico-PR, Criciúma, CRB, Atlético-GO, Avaí, Vila Nova, Operário, América-MG, Athletic e Ferroviária.
No entanto, a disputa ainda está aberta, e muito pode mudar até o início da temporada.
Participantes da Série B em 2026
Clubes que conquistaram o acesso na Série C 2025
- Londrina
- Náutico
- Ponte Preta
- São Bernardo
Clubes que podem ser rebaixados na Série A 2025
- Fortaleza *
- Juventude *
- Vitória *
- Sport *
Clubes que devem participar da Série B 2026
- Chapecoense *
- Criciúma *
- CRB *
- Athletico-PR *
- Cuiabá *
- Avaí *
- Atlético-GO *
- Vila Nova *
- Operário *
- América-MG *
- Ferroviária *
- Athletic*
*Clubes cuja participação na Série B 2026 não está garantida
Possível clássico na Série B
Com o acesso do Náutico para disputar a Série B em 2026, é bem possível que tenhamos o Clássico dos Clássicos ao longo da próxima temporada, entre Náutico e Sport.
Atualmente, o Leão da Ilha ocupa a última colocação na Série A, com 16 pontos somados em 26 jogos, o que torna o rebaixamento bastante provável.