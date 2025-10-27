fechar
Nautico | Notícia

Série B 2026: veja quem o Náutico enfrentará na competição

O Timbu já está garantido na segunda divisão e aguarda apenas o término das Séries A e B para que sejam definidos os outros 16 participantes.

Por João Victor Tavares Publicado em 27/10/2025 às 13:03
Muriel, goleiro titular do Naútico durante Série C
Muriel, goleiro titular do Naútico durante Série C - Gabriel França/Náutico

A Série B de 2026 começa a tomar forma, e o Náutico já se prepara para iniciar o planejamento da próxima temporada, focando em renovações no elenco e na contratação de reforços de qualidade.

O próximo ano será decisivo para o alvirrubro, que não disputa a segunda divisão desde 2022. O clube chega motivado, com investimentos estratégicos para lutar pelo acesso e retomar seu protagonismo no futebol nacional. O objetivo é recuperar o prestígio e o desempenho que o time teve em temporadas passadas.

Até o momento, quatro times já estão confirmados na competição.

Se o torneio terminasse hoje, as vagas seriam ocupadas por Chapecoense, Cuiabá, Athletico-PR, Criciúma, CRB, Atlético-GO, Avaí, Vila Nova, Operário, América-MG, Athletic e Ferroviária.

No entanto, a disputa ainda está aberta, e muito pode mudar até o início da temporada.

Participantes da Série B em 2026

 

Clubes que conquistaram o acesso na Série C 2025

  • Londrina
  • Náutico
  • Ponte Preta
  • São Bernardo

Clubes que podem ser rebaixados na Série A 2025

  • Fortaleza *
  • Juventude *
  • Vitória *
  • Sport *

Clubes que devem participar da Série B 2026

  • Chapecoense *
  • Criciúma *
  • CRB *
  • Athletico-PR *
  • Cuiabá *
  • Avaí *
  • Atlético-GO *
  • Vila Nova *
  • Operário *
  • América-MG *
  • Ferroviária *
  • Athletic*

*Clubes cuja participação na Série B 2026 não está garantida

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Possível clássico na Série B

Com o acesso do Náutico para disputar a Série B em 2026, é bem possível que tenhamos o Clássico dos Clássicos ao longo da próxima temporada, entre Náutico e Sport.

Atualmente, o Leão da Ilha ocupa a última colocação na Série A, com 16 pontos somados em 26 jogos, o que torna o rebaixamento bastante provável.

Leia também

Náutico: candidatos à eleição do clube têm até quarta-feira para registrar a chapa
Timbu

Náutico: candidatos à eleição do clube têm até quarta-feira para registrar a chapa
Série B 2026: Quais serão os adversários do Sport em caso de rebaixamento?
Série B 2026

Série B 2026: Quais serão os adversários do Sport em caso de rebaixamento?

Compartilhe

Tags