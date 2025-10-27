Série B 2026: veja quem o Náutico enfrentará na competição

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Timbu já está garantido na segunda divisão e aguarda apenas o término das Séries A e B para que sejam definidos os outros 16 participantes.

A Série B de 2026 começa a tomar forma, e o Náutico já se prepara para iniciar o planejamento da próxima temporada, focando em renovações no elenco e na contratação de reforços de qualidade.

O próximo ano será decisivo para o alvirrubro, que não disputa a segunda divisão desde 2022. O clube chega motivado, com investimentos estratégicos para lutar pelo acesso e retomar seu protagonismo no futebol nacional. O objetivo é recuperar o prestígio e o desempenho que o time teve em temporadas passadas.

Até o momento, quatro times já estão confirmados na competição.

Se o torneio terminasse hoje, as vagas seriam ocupadas por Chapecoense, Cuiabá, Athletico-PR, Criciúma, CRB, Atlético-GO, Avaí, Vila Nova, Operário, América-MG, Athletic e Ferroviária.

No entanto, a disputa ainda está aberta, e muito pode mudar até o início da temporada.

Participantes da Série B em 2026

Clubes que conquistaram o acesso na Série C 2025

Londrina

Náutico

Ponte Preta

São Bernardo

Clubes que podem ser rebaixados na Série A 2025

Fortaleza *

Juventude *

Vitória *

Sport *

Clubes que devem participar da Série B 2026

Chapecoense *

Criciúma *

CRB *

Athletico-PR *

Cuiabá *

Avaí *

Atlético-GO *

Vila Nova *

Operário *

América-MG *

Ferroviária *

Athletic*

*Clubes cuja participação na Série B 2026 não está garantida

Possível clássico na Série B

Com o acesso do Náutico para disputar a Série B em 2026, é bem possível que tenhamos o Clássico dos Clássicos ao longo da próxima temporada, entre Náutico e Sport.

Atualmente, o Leão da Ilha ocupa a última colocação na Série A, com 16 pontos somados em 26 jogos, o que torna o rebaixamento bastante provável.