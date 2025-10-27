Náutico em 2026: veja quem sai e quem permanece no elenco para a próxima temporada
A equipe alvirrubra já inicia o planejamento para 2026; Hélio dos Anjos e a diretoria definem quais jogadores devem permanecer no elenco.
Após conquistar o tão sonhado acesso à Série B, o Náutico já inicia o planejamento para a temporada de 2026.
Apesar de a renovação completa ainda não ter sido definida, em função da espera pelo término das eleições do clube, o técnico Hélio dos Anjos, junto à diretoria alvirrubra, já começou a delinear os nomes que devem permanecer na equipe para o próximo ano.
Até o momento, nenhum jogador teve permanência oficialmente confirmada, embora alguns atletas já possuam contrato vigente com o clube.
Dois jogadores já tiveram destinos definidos: Thalissinho será emprestado ao ABC, e Kauan Maranhão jogará no Piauí, ambos na Série D de 2026.
Entre os atletas que não devem continuar, a única informação confirmada até agora é a saída de Patrick Allan, segundo o site ge.
O Náutico planeja renovar contrato com até 13 jogadores para a próxima temporada. As negociações estão em andamento e são conduzidas pelo presidente Bruno Becker, pelo técnico Hélio dos Anjos e pelo auxiliar Guilherme dos Anjos.
Jogadores do Náutico com permanência confirmada para 2026
- Léo (goleiro)
- Felipe Santana (zagueiro)
- Índio (zagueiro)
- Samuel (volante)
- Felipe Redaelli (meia)
- Samuel Otusanya (atacante)
- Paulo Sérgio (atacante)
- Vinícius (atacante)
- Kauan Maranhão (atacante)
- Kayon (atacante)
- Thalissinho (atacante)
O zagueiro Fagner Alemão e o lateral-esquerdo Luiz Paulo renovarão contrato devido à cláusula de estabilidade.
Jogadores que devem negociar a renovação de contrato para 2026
- Muriel (goleiro)
- Arnaldo (lateral-direito)
- Igor Fernandes (lateral-esquerdo)
- Mateus Silva (zagueiro)
- Carlinhos (zagueiro)
- Wenderson (volante)
- Vitinho (meia)
- Lucas Cardoso (meia)