fechar
Nautico | Notícia

Náutico em 2026: veja quem sai e quem permanece no elenco para a próxima temporada

A equipe alvirrubra já inicia o planejamento para 2026; Hélio dos Anjos e a diretoria definem quais jogadores devem permanecer no elenco.

Por João Victor Tavares Publicado em 27/10/2025 às 15:43
Paulo Sérgio em comemoração do gol que garantiu acesso ao Náutico
Paulo Sérgio em comemoração do gol que garantiu acesso ao Náutico - Jailton Jr/JC Imagem

Após conquistar o tão sonhado acesso à Série B, o Náutico já inicia o planejamento para a temporada de 2026.

Apesar de a renovação completa ainda não ter sido definida, em função da espera pelo término das eleições do clube, o técnico Hélio dos Anjos, junto à diretoria alvirrubra, já começou a delinear os nomes que devem permanecer na equipe para o próximo ano.

Até o momento, nenhum jogador teve permanência oficialmente confirmada, embora alguns atletas já possuam contrato vigente com o clube.

Dois jogadores já tiveram destinos definidos: Thalissinho será emprestado ao ABC, e Kauan Maranhão jogará no Piauí, ambos na Série D de 2026.

Entre os atletas que não devem continuar, a única informação confirmada até agora é a saída de Patrick Allan, segundo o site ge.

O Náutico planeja renovar contrato com até 13 jogadores para a próxima temporada. As negociações estão em andamento e são conduzidas pelo presidente Bruno Becker, pelo técnico Hélio dos Anjos e pelo auxiliar Guilherme dos Anjos.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Jogadores do Náutico com permanência confirmada para 2026

  • Léo (goleiro)
  • Felipe Santana (zagueiro)
  • Índio (zagueiro)
  • Samuel (volante)
  • Felipe Redaelli (meia)
  • Samuel Otusanya (atacante)
  • Paulo Sérgio (atacante)
  • Vinícius (atacante)
  • Kauan Maranhão (atacante)
  • Kayon (atacante)
  • Thalissinho (atacante)

O zagueiro Fagner Alemão e o lateral-esquerdo Luiz Paulo renovarão contrato devido à cláusula de estabilidade.

Paulo Sérgio vai deixar o NÁUTICO? Confira situação do contrato

Jogadores que devem negociar a renovação de contrato para 2026

  • Muriel (goleiro)
  • Arnaldo (lateral-direito)
  • Igor Fernandes (lateral-esquerdo)
  • Mateus Silva (zagueiro)
  • Carlinhos (zagueiro)
  • Wenderson (volante)
  • Vitinho (meia)
  • Lucas Cardoso (meia)

Leia também

Náutico: candidatos à eleição do clube têm até quarta-feira para registrar a chapa
Timbu

Náutico: candidatos à eleição do clube têm até quarta-feira para registrar a chapa
Série B 2026: veja quem o Náutico enfrentará na competição
Timbu

Série B 2026: veja quem o Náutico enfrentará na competição

Compartilhe

Tags