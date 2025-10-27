Náutico em 2026: veja quem sai e quem permanece no elenco para a próxima temporada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A equipe alvirrubra já inicia o planejamento para 2026; Hélio dos Anjos e a diretoria definem quais jogadores devem permanecer no elenco.

Após conquistar o tão sonhado acesso à Série B, o Náutico já inicia o planejamento para a temporada de 2026.

Apesar de a renovação completa ainda não ter sido definida, em função da espera pelo término das eleições do clube, o técnico Hélio dos Anjos, junto à diretoria alvirrubra, já começou a delinear os nomes que devem permanecer na equipe para o próximo ano.

Até o momento, nenhum jogador teve permanência oficialmente confirmada, embora alguns atletas já possuam contrato vigente com o clube.

Dois jogadores já tiveram destinos definidos: Thalissinho será emprestado ao ABC, e Kauan Maranhão jogará no Piauí, ambos na Série D de 2026.

Entre os atletas que não devem continuar, a única informação confirmada até agora é a saída de Patrick Allan, segundo o site ge.

O Náutico planeja renovar contrato com até 13 jogadores para a próxima temporada. As negociações estão em andamento e são conduzidas pelo presidente Bruno Becker, pelo técnico Hélio dos Anjos e pelo auxiliar Guilherme dos Anjos.

Jogadores do Náutico com permanência confirmada para 2026



Léo (goleiro)

Felipe Santana (zagueiro)

Índio (zagueiro)

Samuel (volante)

Felipe Redaelli (meia)

Samuel Otusanya (atacante)

Paulo Sérgio (atacante)

Vinícius (atacante)

Kauan Maranhão (atacante)

Kayon (atacante)

Thalissinho (atacante)

O zagueiro Fagner Alemão e o lateral-esquerdo Luiz Paulo renovarão contrato devido à cláusula de estabilidade.

Jogadores que devem negociar a renovação de contrato para 2026