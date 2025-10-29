fechar
Goleiro fora dos planos do Náutico para 2026 assina com equipe da Série D

Após o término da temporada de 2025, o time comandado por Hélio dos Anjos já iniciou a reformulação do elenco, promovendo a saída de alguns jogadores.

Por João Victor Tavares Publicado em 29/10/2025 às 17:17
Wellerson, goleiro do Náutico
Wellerson, goleiro do Náutico - Gabriel França/CNC

O goleiro Wellerson, que atuou como reserva do Náutico ao longo da temporada de 2025, está de casa nova. O jogador assinou um pré-contrato para defender o CSA a partir do próximo ano.

A informação foi divulgada inicialmente pelo site Gazeta Web e confirmada pelo Blog do Torcedor.

Contratado pelo Timbu no fim de 2024, após ser vice-campeão da Série D com o Anápolis, Wellerson não conseguiu se firmar como titular na equipe alvirrubra.

Sua principal sequência de jogos aconteceu entre a saída do contestado Douglas Borges, no fim de janeiro, e a estreia de Muriel, período em que disputou sete partidas pelo Campeonato Pernambucano.

Na Série C, o goleiro participou de mais três confrontos, os empates com ABC (0 a 0) e São Bernardo (1 a 1), além da vitória sobre o Ituano por 3 a 0, todos válidos pela primeira fase da competição.

Reforço experiente para a Série D de 2026

Aos 28 anos e com 1,89m de altura, Wellerson acumula experiência na Série D, onde foi destaque pelo Anápolis-GO em 2024. Naquela temporada, disputou 38 partidas e foi peça fundamental na campanha que garantiu o acesso do clube goiano à Série C.

Em 2025, o goleiro defendeu o Náutico em 10 jogos e agora chega ao CSA como aposta para reforçar o elenco azulino na disputa da Série D de 2026.

