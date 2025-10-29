fechar
Empresário sobre futuro de Hereda: "Sport tem preferência de compra"

Latera-direito pertence ao CRB, mas está emprestado ao Leão da Ilha do Retiro até o final de 2025; jogador, de 26 anos, se recupera de cirurgia

Por Robert Sarmento Publicado em 29/10/2025 às 15:09
Hereda em apresentação no Sport
Hereda em apresentação no Sport - Paulo Paiva/Sport

A permanência de Hereda no Sport ainda é incerta. O lateral-direito se recupera de deprocedimento cirúrgico para correção de uma pubalgia e não entra em campo desde agosto.

Caso retorne ainda nesta temporada, só deve ficar à disposição para últimas rodadas do Brasileirão Série A. Se houver interesse na continuidade, a diretoria precisa negociar com o CRB.

Isso porque a equipe alagona detém os direitos do jogador, que está por empréstimo no Leão até o fim do ano. Essa situação faz com que o atleta seja alvo de interesses de outros clubes.

Sport tem preferência na compra de Hereda

De acordo com o repórter Victor Peixoto, o Náutico gostaria de repatriá-lo. No entanto, o empresário do lateral, Igor Albuquerque, afirma que não há contato com a diretoria do Timbu.

"É impossível sua volta ao Náutico. O Sport tem preferência de compra e, se não exercer, Hereda decide seu futuro, que pode ser inclusive no CRB", disse para Igor Moura, da Rádio Jornal.

Tiago Caldas/Acervo/Náutico
Hereda em treino na academia quando jogava pelo Náutico - Tiago Caldas/Acervo/Náutico

O lateral disputou 21 partidas (19 delas como titular,), dando três assistências. Na Série A, fez 11 jogos (dez na titularidade) e deu assistência na derrota contra o Corinthians na 5ª rodada.

Carreira do lateral-direito Hereda

Em 2023 e 2024, entrou em campo 98 vezes pelo Galo da Pajuçara - quatro gols no ano passado e dois títulos estaduais. Natural de Camaçari, na Bahia, começou na base do Cruzeiro.

Depois, passou por Vasco e Fluminense, até que chegou ao Náutico, em 2017. Nos Aflitos, subiu para os profissionais em 2019 (quando conquistou o título da Série C) e fez quatro temporadas.

