Empresário sobre futuro de Hereda: "Sport tem preferência de compra"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Latera-direito pertence ao CRB, mas está emprestado ao Leão da Ilha do Retiro até o final de 2025; jogador, de 26 anos, se recupera de cirurgia

A permanência de Hereda no Sport ainda é incerta. O lateral-direito se recupera de deprocedimento cirúrgico para correção de uma pubalgia e não entra em campo desde agosto.

Caso retorne ainda nesta temporada, só deve ficar à disposição para últimas rodadas do Brasileirão Série A. Se houver interesse na continuidade, a diretoria precisa negociar com o CRB.



Leia Também Presidente do Sport abre o jogo sobre rumor de interesse em Hélio dos Anjos, do Náutico

Isso porque a equipe alagona detém os direitos do jogador, que está por empréstimo no Leão até o fim do ano. Essa situação faz com que o atleta seja alvo de interesses de outros clubes.

Sport tem preferência na compra de Hereda



De acordo com o repórter Victor Peixoto, o Náutico gostaria de repatriá-lo. No entanto, o empresário do lateral, Igor Albuquerque, afirma que não há contato com a diretoria do Timbu.

"É impossível sua volta ao Náutico. O Sport tem preferência de compra e, se não exercer, Hereda decide seu futuro, que pode ser inclusive no CRB", disse para Igor Moura, da Rádio Jornal.

Hereda em treino na academia quando jogava pelo Náutico - Tiago Caldas/Acervo/Náutico

O lateral disputou 21 partidas (19 delas como titular,), dando três assistências. Na Série A, fez 11 jogos (dez na titularidade) e deu assistência na derrota contra o Corinthians na 5ª rodada.

Carreira do lateral-direito Hereda

Em 2023 e 2024, entrou em campo 98 vezes pelo Galo da Pajuçara - quatro gols no ano passado e dois títulos estaduais. Natural de Camaçari, na Bahia, começou na base do Cruzeiro.

Depois, passou por Vasco e Fluminense, até que chegou ao Náutico, em 2017. Nos Aflitos, subiu para os profissionais em 2019 (quando conquistou o título da Série C) e fez quatro temporadas.