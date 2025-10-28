Náutico tem interesse nas contratações de Hereda e Romarinho, do Sport, para disputa da Série B 2026
Timbu estuda primeiros movimentos no mercado de transferência e dupla rubro-negra entra nas possibilidades de reforços nos Aflitos
O Náutico já começa a se preparar para a temporada de 2026.
Com as eleições do executivo agendadas para o dia 30 de novembro e a tendência de uma chapa única encabeçada pelo atual presidente Bruno Becker, o Timbu esboça seus primeiros movimentos no mercado de transferências.
Segundo apuração do repórter Victor Peixoto, do Blog do Torcedor, dois nomes do atual elenco do Sport estariam na mira alvirrubra.
Tratam-se do lateral-direito Hereda e do atacante Romarinho.
O primeiro tem contrato por empréstimo com o Leão até dezembro deste ano e pertence ao CRB, com o qual tem vínculo até dezembro de 2026.
O jogador agrada Hélio dos Anjos, com quem Hereda trabalhou em 2020 e 2021 no próprio Náutico e viveu boa fase com a camisa alvirrubra. O jogador, que se recupera de uma lesão no púbis desde agosto, teria sido oferecido ao Náutico para um acordo de dois anos com transferência em definitivo.
- Crise no Sport e Bate-chapa no Náutico: As análises de Ralph de Carvalho
- Náutico: quatro jogadores deixarão o time e ficarão livres no mercado
- SAF: Ex-presidente do Flamengo procurou Náutico antes do Confiança, revela André Campos
- "Se encaminha para aclamação", diz ex-presidente do Náutico sobre reeleição de Bruno Becker
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Já o interesse em Romarinho teria partido do próprio Náutico. Reserva no Sport e insatisfeito com os salários atrasados, o atleta teria sido sondado pela diretoria alvirrubra que deseja contar com o mesmo por um empréstimo de uma temporada.
No entanto, Romarinho pertence ao Sport e tem contrato com o Leão até dezembro de 2026, que poderia enxergar com maus olhos a transferência já que não apenas cederia um atleta a um rival histórico como também a um concorrente direto na Série B do próximo ano.