Náutico: quatro jogadores deixarão o time e ficarão livres no mercado
A equipe de Hélio dos Anjos inicia o processo de dispensas e planeja contratações para 2026, temporada em que o clube terá um calendário mais curto.
Após o fim da temporada de 2025 e a conquista do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico, comandado por Hélio dos Anjos, começou a promover as primeiras mudanças no elenco para o próximo ano.
Até o momento, quatro jogadores estão fora dos planos do clube para 2026. Todos tinham contrato até o fim desta temporada e já foram comunicados da decisão.
O volante Igor Pereira, um dos destaques do time ao longo do ano, não terá o vínculo renovado por decisão da diretoria, segundo informações do repórter Igor Moura, da Rádio Jornal.
O jogador recebeu sondagens de equipes da Série B. Antes de defender o Náutico, ele atuou por Pouso Alegre, Matonense e Internacional.
Outro que não permanece é o meia Patrick Allan, peça importante na campanha do acesso. O atleta manifestou o desejo de seguir no clube, mas foi informado pela diretoria de que não está nos planos para 2026.
Além deles, o goleiro Wellerson e o atacante Kelvin também não permanecem no elenco.
Contratado no fim de 2024, após ser vice-campeão da Série D pelo Anápolis, Wellerson não conseguiu se firmar como titular.
Sua melhor sequência foi entre a saída de Douglas Borges e a chegada de Muriel, quando disputou sete partidas pelo Campeonato Pernambucano. Depois, atuou apenas três vezes na Série C, contra ABC, São Bernardo e Ituano.
Náutico em 2026
A diretoria alvirrubra pretende renovar com até 13 jogadores que participaram da campanha do acesso à Série B. Paralelamente, o clube também iniciou o processo de empréstimos de atletas da base para ganhar rodagem.
Na última semana, o Náutico acertou as saídas dos atacantes Thalissinho, que foi emprestado ao ABC, e Kauan Maranhão, que defenderá o Piauí.
Em 2026, o clube terá um calendário mais enxuto, disputando apenas o Campeonato Pernambucano e a Série B do Campeonato Brasileiro.
