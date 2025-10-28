fechar
Nautico | Notícia

Náutico: quatro jogadores deixarão o time e ficarão livres no mercado

A equipe de Hélio dos Anjos inicia o processo de dispensas e planeja contratações para 2026, temporada em que o clube terá um calendário mais curto.

Por João Victor Tavares Publicado em 28/10/2025 às 12:17
H&eacute;lio dos Anjos, t&eacute;cnico do N&aacute;utico.
Hélio dos Anjos, técnico do Náutico. - JAILTON JR./JC IMAGEM

Após o fim da temporada de 2025 e a conquista do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico, comandado por Hélio dos Anjos, começou a promover as primeiras mudanças no elenco para o próximo ano.

Até o momento, quatro jogadores estão fora dos planos do clube para 2026. Todos tinham contrato até o fim desta temporada e já foram comunicados da decisão.

O volante Igor Pereira, um dos destaques do time ao longo do ano, não terá o vínculo renovado por decisão da diretoria, segundo informações do repórter Igor Moura, da Rádio Jornal.

O jogador recebeu sondagens de equipes da Série B. Antes de defender o Náutico, ele atuou por Pouso Alegre, Matonense e Internacional.

Outro que não permanece é o meia Patrick Allan, peça importante na campanha do acesso. O atleta manifestou o desejo de seguir no clube, mas foi informado pela diretoria de que não está nos planos para 2026.

Além deles, o goleiro Wellerson e o atacante Kelvin também não permanecem no elenco.

Contratado no fim de 2024, após ser vice-campeão da Série D pelo Anápolis, Wellerson não conseguiu se firmar como titular.

Sua melhor sequência foi entre a saída de Douglas Borges e a chegada de Muriel, quando disputou sete partidas pelo Campeonato Pernambucano. Depois, atuou apenas três vezes na Série C, contra ABC, São Bernardo e Ituano.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Náutico em 2026

A diretoria alvirrubra pretende renovar com até 13 jogadores que participaram da campanha do acesso à Série B. Paralelamente, o clube também iniciou o processo de empréstimos de atletas da base para ganhar rodagem.

Na última semana, o Náutico acertou as saídas dos atacantes Thalissinho, que foi emprestado ao ABC, e Kauan Maranhão, que defenderá o Piauí.

Em 2026, o clube terá um calendário mais enxuto, disputando apenas o Campeonato Pernambucano e a Série B do Campeonato Brasileiro.

Náutico: jogador carrasco do Sport é mais um a deixar o Timbu

Leia também

Ex-presidente do Náutico coloca Hélio dos Anjos entre os três maiores técnicos da história do clube
Top 3

Ex-presidente do Náutico coloca Hélio dos Anjos entre os três maiores técnicos da história do clube
SAF: Ex-presidente do Flamengo procurou Náutico antes do Confiança, revela André Campos
SAF

SAF: Ex-presidente do Flamengo procurou Náutico antes do Confiança, revela André Campos

Compartilhe

Tags