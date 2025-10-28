Náutico: quatro jogadores deixarão o time e ficarão livres no mercado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A equipe de Hélio dos Anjos inicia o processo de dispensas e planeja contratações para 2026, temporada em que o clube terá um calendário mais curto.

Após o fim da temporada de 2025 e a conquista do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico, comandado por Hélio dos Anjos, começou a promover as primeiras mudanças no elenco para o próximo ano.

Até o momento, quatro jogadores estão fora dos planos do clube para 2026. Todos tinham contrato até o fim desta temporada e já foram comunicados da decisão.

O volante Igor Pereira, um dos destaques do time ao longo do ano, não terá o vínculo renovado por decisão da diretoria, segundo informações do repórter Igor Moura, da Rádio Jornal.

O jogador recebeu sondagens de equipes da Série B. Antes de defender o Náutico, ele atuou por Pouso Alegre, Matonense e Internacional.

Outro que não permanece é o meia Patrick Allan, peça importante na campanha do acesso. O atleta manifestou o desejo de seguir no clube, mas foi informado pela diretoria de que não está nos planos para 2026.

Além deles, o goleiro Wellerson e o atacante Kelvin também não permanecem no elenco.

Contratado no fim de 2024, após ser vice-campeão da Série D pelo Anápolis, Wellerson não conseguiu se firmar como titular.

Sua melhor sequência foi entre a saída de Douglas Borges e a chegada de Muriel, quando disputou sete partidas pelo Campeonato Pernambucano. Depois, atuou apenas três vezes na Série C, contra ABC, São Bernardo e Ituano.

Náutico em 2026

A diretoria alvirrubra pretende renovar com até 13 jogadores que participaram da campanha do acesso à Série B. Paralelamente, o clube também iniciou o processo de empréstimos de atletas da base para ganhar rodagem.

Na última semana, o Náutico acertou as saídas dos atacantes Thalissinho, que foi emprestado ao ABC, e Kauan Maranhão, que defenderá o Piauí.

Em 2026, o clube terá um calendário mais enxuto, disputando apenas o Campeonato Pernambucano e a Série B do Campeonato Brasileiro.

Náutico: jogador carrasco do Sport é mais um a deixar o Timbu