Lista de jogadores que estão de saída do Náutico aumenta com mais dois nomes
O goleiro Wellerson e o atacante Kelvin não permanecerão no clube alvirrubro para a próxima temporada. Timbu pretende manter apenas 13 jogadores
O Náutico mostra cada vez mais que fará uma reformulação no time profissional para a próxima temporada. Depois do volante Igor Pereira e o meia Patrick Allan, o goleiro Wellerson e o atacante Kelvin foram comunicados que não estão nos planos para o ano de 2026. Os dois jogadores possuiam contrato até o final desta temporada.
Os pratas da casa e atacantes Kauan Maranhão e Thalissinho também não continuarão no Náutico. Eles foram emprestados para o Piauí e ABC, respectivamente, até o fim de 2026.
A ideia do Náutico é ficar apenas com 13 jogadores do atual elenco. Entre eles, nomes como o goleiro Muriel, os zagueiros Carlinhos e Mateus Silva, e os atacantes Paulo Sérgio e Vinícius.
Desses, apenas o último possui contrato já garantido para a próxima temporada. Os demais receberam a sinalização do Timbu sobre a intenção de renovação.
O impasse continua a eleição do fim do próximo mês de novembro. Porém, esse período de indefinição deve chegar ao fim nesta quarta-feira, 29 de outubro de 2025, o último dia para as inscrições das chapas no processo eleitoral para o comando do Executivo no biênio 2026-27.
Eleição do Náutico
Sobre a eleição, a tendência é que o presidente Bruno Becker seja reeleito por aclamação para o biênio 2026-27. Isso porque o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro fortaleceu o gestor e enfraqueceu o grupo de oposição. Como a vice-presidente Tatiana Roma optou por não permanecer no posto, a chapa de situação deve ser inscrita com Ricardo Malta como vice-presidente.
Malta já passou por diversas gestões do Náutico e atualmente é o gestor do Centro de Treinamento Wilson Campos. Inclusive, o nome dele foi bastante elogiado pelo ex-presidente André Campos em entrevista à Rádio Jornal.
"Malta recebeu o apoio de grandes alvirrubros. Muitos ligaram para ele sobre a necessidade de assumir o cargo e, na última sexta-feira, aceitou o convite. É uma pessoa de bom trânsito, que já ajudou o Náutico de diversas formas e em diversas gestões", comentou o ex-mandatário.