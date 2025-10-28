Lista de jogadores que estão de saída do Náutico aumenta com mais dois nomes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O goleiro Wellerson e o atacante Kelvin não permanecerão no clube alvirrubro para a próxima temporada. Timbu pretende manter apenas 13 jogadores

O Náutico mostra cada vez mais que fará uma reformulação no time profissional para a próxima temporada. Depois do volante Igor Pereira e o meia Patrick Allan, o goleiro Wellerson e o atacante Kelvin foram comunicados que não estão nos planos para o ano de 2026. Os dois jogadores possuiam contrato até o final desta temporada.

Os pratas da casa e atacantes Kauan Maranhão e Thalissinho também não continuarão no Náutico. Eles foram emprestados para o Piauí e ABC, respectivamente, até o fim de 2026.

A ideia do Náutico é ficar apenas com 13 jogadores do atual elenco. Entre eles, nomes como o goleiro Muriel, os zagueiros Carlinhos e Mateus Silva, e os atacantes Paulo Sérgio e Vinícius.

Desses, apenas o último possui contrato já garantido para a próxima temporada. Os demais receberam a sinalização do Timbu sobre a intenção de renovação.

O impasse continua a eleição do fim do próximo mês de novembro. Porém, esse período de indefinição deve chegar ao fim nesta quarta-feira, 29 de outubro de 2025, o último dia para as inscrições das chapas no processo eleitoral para o comando do Executivo no biênio 2026-27.

Eleição do Náutico

Sobre a eleição, a tendência é que o presidente Bruno Becker seja reeleito por aclamação para o biênio 2026-27. Isso porque o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro fortaleceu o gestor e enfraqueceu o grupo de oposição. Como a vice-presidente Tatiana Roma optou por não permanecer no posto, a chapa de situação deve ser inscrita com Ricardo Malta como vice-presidente.

Malta já passou por diversas gestões do Náutico e atualmente é o gestor do Centro de Treinamento Wilson Campos. Inclusive, o nome dele foi bastante elogiado pelo ex-presidente André Campos em entrevista à Rádio Jornal.

"Malta recebeu o apoio de grandes alvirrubros. Muitos ligaram para ele sobre a necessidade de assumir o cargo e, na última sexta-feira, aceitou o convite. É uma pessoa de bom trânsito, que já ajudou o Náutico de diversas formas e em diversas gestões", comentou o ex-mandatário.