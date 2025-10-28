Náutico deverá ter eleição com chapa única de Bruno Becker; oposição não definiu candidato
Prazo para inscrição de chapas se encerra nesta quarta-feira (29), a menos de 24 horas do fim do prazo, oposição não definiu candidatura
O prazo para inscrição de chapas para participar da Eleição para escolha dos novos Presidente e Vice do Executivo do Náutico para o biênio 2026/2027 se encerram às 18h, horário de Brasília, desta quarta-feira (29).
Até o momento, a oposição, que tentava convencer uma candidatura do ex-presidente Edno Melo, não definiu um candidato.
Segundo a apuração do Blog do Torcedor, nenhum nome se disponibilizou para montar chapa após a recusa de Melo e a tendência é que permaneça desta forma.
Além do ex-presidente, os nomes de Roberto Selva, Alexandre Asfora, Plínio Albuquerque e Hugo Arcoverde chegaram a ser cogitados, mas nenhuma das intenções evoluiu.
Esta reportagem apurou também que internamente, muitos já tratam uma eleição de chapa única como realidade que culminaria portanto, na reeleição do atual presidente do clube, Bruno Becker que terá Ricardo Malta, ex-diretor do CT Wilson Campos, como vice.