Náutico renova com lateral titular de 2025 para a próxima temporada

Com 33 anos, o defensor fez uma ótima temporada após a chegada de Hélio dos Anjos, quando passou a receber mais oportunidades entre os titulares.

O Náutico oficializou mais uma permanência para a próxima temporada. Depois de acertar com o zagueiro Mateus Silva, o clube confirmou, nesta quinta-feira, a renovação do lateral-direito Arnaldo, que agora tem vínculo estendido até o fim de 2026.

Arnaldo vai para sua terceira temporada consecutiva no Timbu. Em 2024, ele somou 34 jogos e seis assistências. Já em 2025, participou de 29 partidas, marcou um gol e distribuiu quatro passes decisivos.

O jogador ganhou ainda mais importância após a chegada de Hélio dos Anjos, consolidando-se como peça fixa no lado direito da defesa.

A diretoria alvirrubra continua o processo de montagem do elenco visando a próxima Série B.

Renovações e dispensas no elenco do Náutico

Nos bastidores, o clube segue conversando para ampliar vínculos com outros atletas que participaram da campanha do acesso, além daqueles que já possuem contrato para 2026.

Por outro lado, sete atletas já deixaram o clube: o goleiro Wellerson, o volante Igor Pereira, o meio-campista Patrick Allan e os atacantes Hélio Borges, Igor Bolt, Bruno Mezenga e Kelvin.

Além disso, Thalissinho foi emprestado ao ABC, enquanto Kauan Maranhão acertou empréstimo ao Piauí.