Náutico enfrenta atraso de salários e ainda deve premiação pelo acesso à Série B
Apesar do atraso, o clube segue se planejando para a próxima temporada, na qual disputará o Campeonato Pernambucano e a Série B do Brasileirão.
O Náutico está com o salário de setembro atrasado, tanto da carteira quanto dos direitos de imagem, e se aproxima do prazo limite para quitar o mês de outubro, que vence em 5 de novembro.
As informações foram confirmadas pelo presidente do clube, Bruno Becker, ao ge, e pelo repórter Igor Moura, da Rádio Jornal.
Até o momento, a dívida do clube engloba três itens principais: um mês de salário em carteira, com vencimento em 5 de outubro; um mês referente aos direitos de imagem, que venceu em 20 de outubro; e a premiação que os atletas têm direito pelo acesso à Série B, ainda não quitada pelo clube.
Os valores estariam estimados entre R$ 2,5 e 3 milhões.
Acordo com os atletas
Segundo Bruno Becker, o atraso já estava previsto e foi comunicado aos jogadores, que concordaram com a situação:
"Infelizmente, há o atraso, mas está dentro do previsto. Tínhamos o plano de captar recursos decorrentes do acesso e quitar esse passivo ao longo desta semana. Agora muita coisa travou por conta da eleição", explicou o presidente em entrevista ao ge.
Planejamento para 2026
Enquanto isso, o planejamento para a Série B do próximo ano segue em andamento.
Bruno Becker destacou que o atraso nos pagamentos não tem prejudicado negociações de renovações ou saídas de atletas, mesmo com várias movimentações no elenco.
O clube também aguarda a definição das eleições para saber se o atual presidente continuará à frente ou se Pablo Vítorio assumirá a presidência pela primeira vez.