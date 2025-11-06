Náutico confirma permanência de Matheus Silva para 2026
O defensor de 30 anos chegou ao clube alvirrubro em maio de 2025 e demorou um pouco para estrear, pois ainda estava retomando ritmo de jogo.
Matheus Silva está confirmado para a próxima temporada no Náutico. O clube anunciou em suas redes sociais que o defensor de 30 anos é o primeiro atleta garantido para permanecer em 2026.
Matheus Silva chegou ao Timbu em maio de 2025, após deixar a Ponte Preta. Parte de seus salários ainda é bancada pelo clube de Campinas até dezembro. Nesta temporada, o zagueiro disputou dez partidas na Série C, sendo nove delas como titular.
Além do defensor, o Náutico segue em negociação para firmar pré-contratos com outros jogadores que fizeram parte da campanha do acesso, além daqueles que já possuem contrato vigente para o próximo ano.
Por outro lado, sete atletas já deixaram o clube: o goleiro Wellerson, o volante Igor Pereira, o meio-campista Patrick Allan e os atacantes Hélio Borges, Igor Bolt, Bruno Mezenga e Kelvin.
Além disso, Thalissinho foi emprestado ao ABC, enquanto Kauan Maranhão acertou empréstimo ao Piauí.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Planejamento em pausa por causa das eleições
O planejamento para 2026 ainda deve passar por ajustes. O Náutico realiza eleições presidenciais até o fim do ano, e as definições sobre renovações de contrato e comissão técnica devem demorar.
Para acelerar esse processo, o Conselho Deliberativo marcou uma reunião para a próxima segunda-feira (20/10) e confirmar antecipação da eleição para o mês de novembro (entre os dias 15 e 30).
A expectativa é de que, assim que o processo político for concluído, o clube acelere a montagem do grupo. De acordo com a apuração do Ge, a ideia é manter ainda cerca de 13 jogadores deste ano.