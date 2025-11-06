Náutico confirma permanência de Matheus Silva para 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O defensor de 30 anos chegou ao clube alvirrubro em maio de 2025 e demorou um pouco para estrear, pois ainda estava retomando ritmo de jogo.

Matheus Silva está confirmado para a próxima temporada no Náutico. O clube anunciou em suas redes sociais que o defensor de 30 anos é o primeiro atleta garantido para permanecer em 2026.

Matheus Silva chegou ao Timbu em maio de 2025, após deixar a Ponte Preta. Parte de seus salários ainda é bancada pelo clube de Campinas até dezembro. Nesta temporada, o zagueiro disputou dez partidas na Série C, sendo nove delas como titular.

Além do defensor, o Náutico segue em negociação para firmar pré-contratos com outros jogadores que fizeram parte da campanha do acesso, além daqueles que já possuem contrato vigente para o próximo ano.

Por outro lado, sete atletas já deixaram o clube: o goleiro Wellerson, o volante Igor Pereira, o meio-campista Patrick Allan e os atacantes Hélio Borges, Igor Bolt, Bruno Mezenga e Kelvin.

Além disso, Thalissinho foi emprestado ao ABC, enquanto Kauan Maranhão acertou empréstimo ao Piauí.

Planejamento em pausa por causa das eleições

O planejamento para 2026 ainda deve passar por ajustes. O Náutico realiza eleições presidenciais até o fim do ano, e as definições sobre renovações de contrato e comissão técnica devem demorar.

Para acelerar esse processo, o Conselho Deliberativo marcou uma reunião para a próxima segunda-feira (20/10) e confirmar antecipação da eleição para o mês de novembro (entre os dias 15 e 30).

A expectativa é de que, assim que o processo político for concluído, o clube acelere a montagem do grupo. De acordo com a apuração do Ge, a ideia é manter ainda cerca de 13 jogadores deste ano.